Σιέρα Λεόνε: Φονική έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων (εικόνες)

Πάνω από 90 οι νεκροί. Άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν καύσιμα που διέρρεαν από το όχημα.



Τουλάχιστον 99 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε όταν βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα εξερράγη έπειτα από σύγκρουση, έγινε γνωστό από το κεντρικό νεκροτομείο και τις τοπικές αρχές.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον απολογισμό των νεκρών, όμως ο διευθυντής του κεντρικού κρατικού νεκροτομείου στο Φριτάουν δήλωσε πως μετά την έκρηξη μεταφέρθηκαν εκεί 91 πτώματα.

Στα θύματα περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν καύσιμα που διέρρεαν από το όχημα, ανέφερε σε καταχώρισή της στο Facebook η Ιβόν Άκι-Σόγερ, δήμαρχος αυτής της πόλης-λιμάνι.

«Έχουμε τόσες απώλειες, καμένα πτώματα», λέει η Μπρίμα Μπουρές Σεσέ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, σε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ. «Είναι ένα τρομερό, τρομερό δυστύχημα».

Εικόνες που αναρτήθηκαν ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν καμένα πτώματα να κείτονται στους δρόμους ενώ φαίνεται να καίγονται καταστήματα και σπίτια σε κοντινή απόσταση. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τη αυθεντικότητα των εικόνων.

#explosion Footage from Sierra Leone, where a fuel tanker collided with a truck in a residential area. More than 100 people may have died, the mayor said. Local media say that this number may exceed 400. The exact number of victims is still unknown. pic.twitter.com/aa5IaWnagW — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 6, 2021

Η Άκι-Σόγερ χαρακτήρισε «φρικτά» τα βίντεο και τις φωτογραφίες.

Video received: a fuel tanker exploded in Sierra Leone’s capital Freetown last night.

CNN reporting that at least 84 people have been killed. pic.twitter.com/2SBvntrarb — Samira Sawlani (@samirasawlani) November 6, 2021

Η δήμαρχος δήλωσε πως η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη σαφής και πρόσθεσε πως η αστυνομία και ο αντιδήμαρχος βρίσκονται επιτόπου για να βοηθήσουν τους αξιωματούχους της διαχείρισης καταστροφών.

«Εκφράζω τη βαθιά μου συμπάθεια στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους τους και σ' αυτούς που ακρωτηριάστηκαν» ως αποτέλεσμα της έκρηξης, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος Τζούλιους Μαάντα Μπίο.

«Η κυβέρνησή μου θα κάνει τα πάντα για να υποστηρίξει τις πληγείσες οικογένειες», πρόσθεσε.

Over 84 charred bodies have been received in various hospitals’ mortuaries due to an explosion that occurred last night at PMB Junction, Wellington in Freetown, Sierra Leone.???? My prayers & condolences go to the families who lost their loved ones. May their souls rest in peace! pic.twitter.com/uCQZ2pjjCU

— General Abraham Lincoln (@Abraham49929853) November 6, 2021





