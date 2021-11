Κόσμος

Γερμανία: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον συνεπιβατών του μέσα σε τρένο. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν - δύο εκ των οποίων σοβαρά, αλλά νοσηλεύονται εκτός κινδύνου - σε επίθεση με μαχαίρι η οποία συνέβη σήμερα στο τρένο που εκτελούσε τη διαδρομή Ρέγκενσμπουργκ - Νυρεμβέργη στην Γερμανίας. Ο δράστης συνελήφθη και εκτιμάται ότι πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, πρόκειται για 27χρονο αραβικής καταγωγής, ο οποίος λέγεται ότι πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και κάλεσε μάλιστα ο ίδιος σε βοήθεια μετά τις επιθέσεις. Παρόλα αυτά οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρό του.

Στην περιοχή Νόιμαρκτ του 'Ανω Παλατινάτου, στη Βαυαρία, όπου σταμάτησε η ταχεία αμαξοστοιχία τύπου ICE, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

