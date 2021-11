Οικονομία

Ρευματοκλοπή - “μαμούθ” από επιχείρηση

Επιχειρηματίας κρίθηκε ένοχος διακεκριμένης κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας. Ποια ποινή του επιβλήθηκε.

Ποινή φυλάκισης 4 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε γνωστό επιχειρηματία που κρίθηκε ένοχος διακεκριμένης κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι του καταλογίζεται ρευματοκλοπή, αιτούμενος την μη διακοπή της ηλεκτροδότησης της επιχείρησής του. Η αίτησή του απορρίφθηκε. Η επιχείρησή του ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 2005 με πολύ περιορισμένο εύρος εργασιών και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να αποκτήσει καλή φήμη και να εδραιωθεί στο νησί της Ρόδου.

Στις αρχές Απριλίου 2016 ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του κοινοποίησε δυο έγγραφά του, με τα οποία τον ενημέρωνε ότι στις 18-2-2016 έγινε έλεγχος στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησής και ότι διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις σε αυτόν, και συγκεκριμένα ότι ήταν κομμένο το σύρμα σφραγίδας του καλύμματος ακροδεκτών του μετρητή και επίσης ήταν ανοικτά τα λαμάκια της Α΄ και Β΄ φάσης των πηνίων τάσης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλωθείσα ενέργεια και ότι η κλαπείσα ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στο ποσό των 53.481,41 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ακολούθως (αρχές Απριλίου 2016) του κοινοποιήθηκε έγγραφο της Δ.Ε.Η., με το οποίο τον ενημέρωνε ότι η επιβάρυνσή του ανερχόταν στο ποσό των 369.436€ πλέον Φ.Π.Α. και ότι το ποσό αυτό ενσωματώθηκε στο λογαριασμό που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2016.

Στις 12-4-2016 απροειδοποίητα ο ΔΕΔΔΗΕ διέκοψε την παροχή ρεύματος στην επιχείρησή του, αφήνοντας έκθετα όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται με αποτέλεσμα να καταστραφεί τεράστιο μέρος αυτών. Η επιχείρηση κινδύνευσε να διακόψει τη λειτουργία της και να μηδενιστούν τα έσοδά της, την ίδια στιγμή που τα έξοδά της συνέχιζαν να αυξάνονται και να συσσωρεύονται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εξέθεσε ότι την 18η Φεβρουαρίου 2016 δύο τεχνίτες του, εκτελώντας εντεταλμένη εργασία ελέγχου παροχών καταναλωτών, των οποίων οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίαζαν σοβαρές αποκλίσεις στις καταναλώσεις, διαπίστωσαν, πως το ρολόι της παροχής του κατηγορούμενου, όπου λειτουργεί η επιχείρηση του, είχε παραβιασθεί και είχε γίνει έντεχνη παρέμβαση στο εσωτερικό του, προφανώς από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, γνώστη της λειτουργίας των μετρητών μετρήσεως της καταναλώσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: α) υπήρχε κομμένο το σύρμα σφραγίδος και μάλιστα περίτεχνα του καλύμματος ακροδεκτών του μετρητή και β) ήσαν ανοικτά τα λαμάκια των πηνίων τάσης, φορτία ανά φάση περίπου 78. Έγινε αντικατάσταση του κιβωτίου δοκιμών και σφράγιση, ενώ τοποθετήθηκε νέα σφραγίδα δοκιμών. Για τον λόγο αυτόν, συντάχθηκε και απεστάλη επιστολή, με την οποία γνωστοποιήθηκε στον κατηγορούμενο εγγράφως τόσο το παραπάνω γεγονός, όσο και το ό,τι δεν διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ταυτόχρονα, με άλλη επιστολή, η οποία επίσης κοινοποιήθηκε στον κατηγορούμενο, του γνωστοποιήθηκε το παραπάνω περιστατικό καθώς και η διάρκεια και το μέγεθος της διαφυγούσας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της παρεμβάσεως και της ρευματοκλοπής για το χρονικό διάστημα από 28/8/2008 έως και 18/2/2016, ανερχομένης σε 298.225 ΩΧΒ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 369.436 ευρώ, η αξία για τις αναλογούσες στην μη καταγραφείσα κατανάλωση ενέργειας χρεώσεις χρήσης δικτύου δικαιούχος των οποίων είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ο καταλογισμός της απολογιστικής χρεώσεως για τις εργασίες, για την αντιμετώπιση της παραπάνω παραβάσεως, ανερχομένης στο ποσό των € 545,04 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Μετά από τα παραπάνω, ο εγκαλούμενος με επιστολή της ΔΕΗ ΑΕ ενημερώθηκε για την ενσωμάτωση του ως άνω ποσού, πλέον ΦΠΑ στον λογαριασμό, στον οποίο και συμπεριλήφθηκε το προηγούμενο οφειλόμενο υπόλοιπο, με αποτέλεσμα η οφειλή να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 425.230 ευρώ.

Πηγή: dimokratiki.gr

