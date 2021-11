Πολιτική

Κορονοϊός: ο Παυλόπουλος νοσηλεύεται στο “Αλεξάνδρα”

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου. Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας στο θεραπευτήριο.

Σε εισαγωγή του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου στο Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" προχώρησαν οι γιατροί, δεδομένης της νόσησης του απο κορονοϊό, αλλά και του ιατρικού ιστορικού του και του συνδρόμου της Χρόνιας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας.

Η είδηση πως βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, έγινε γνωστή την Παρασκευή.

Λίγο πριν αναχωρήσει για προγραμματισμένο ταξίδι στην Κύπρο, ο κ. Παυλόπουλος υποβλήθηκε σε τυπικό rapid test, το οποίο έδειξε ότι είναι φορέας του ιού, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τι αναφέρει το Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου, «σήμερα 06/11/2021 και ώρα 11:10 π.μ. εισήχθη στη Θεραπευτική Κλινική του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καθηγητής Κος Προκόπιος Παυλόπουλος για προληπτικούς λόγους.

Ο πρώην ΠτΔ είναι εμβολιασμένος, ασυμπτωματικός, η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή και κρίθηκε (από τον θεράποντα ιατρό του) προληπτικά η ολιγοήμερη παρακολούθηση σε Νοσοκομειακό περιβάλλον, λόγω του ατομικού ιστορικού του ως ασθενής ΧΑΠ».

