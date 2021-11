Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Έκρηξη” του ιικού φορτίου στα λύματα

Το ιικό φορτίο στην Θεσσαλονίκη ξεπέρασε τις υψηλότερες τιμές του τρίτου κύματος της πανδημίας.



Αυξητική παραμένει η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης στις καθημερινές μετρήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι τιμές που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές που καταγράφηκαν στο τρίτο τμήμα της πανδημίας και η τάση είναι σταθερά αυξητική.

Συγκεκριμένα στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 03/11 και της Πέμπτης 04/11 είναι:

Οριακά σταθερή (+7%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 1/11 και της Τρίτης 2/11.

Αυξημένη (+23%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 27/10 και Πέμπτης 28/10

«Πλέον κάθε αύξηση του ιικού φορτίου που μετράμε καθημερινά αθροιστικά αντιστοιχεί σε σημαντική διασπορά του ιού στην κοινότητα, η οποία βλέπουμε να αποτυπώνεται και στην αύξηση των επιβεβαιωμένων ημερήσιων κρουσμάτων που ανακοινώνονται. Χρειάζεται πιστή τήρηση των μέτρων, τόσο εκείνων που αφορούν τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, όσο και την ατομική πρόληψη και προστασία από την έκθεση στον ιό. Ακόμη και τώρα δεν είναι αργά να ακούσουν τη φωνή της επιστήμης όσοι υπήρξαν δύσπιστοι, να σπεύσουν να εμβολιαστούν, να προστατεύσουν τη ζωή τους και των οικείων τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

