Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πληγέντες στις πρόσφατες πλημμύρες και τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα.



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες και τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, ζητώντας μετρα στήριξης για τις ζημιές που υπέστησαν.

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από τη Βουλή, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών από την κυβέρνηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή και τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από το κράτος.

«Είμαστε εδώ παρόντες, για να εκφράσουμε όχι απλά την αλληλεγγύη μας, αλλά κυρίως να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, για αποζημιώσεις στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν όλοι οι πληγέντες σε όλη την Ελλάδα, για να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης, σε όλες τις περιοχές της χώρας» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές, στο Σύνταγμα.

