Χειροπέδες σε δραπέτη - ισοβίτη για δολοφονίες

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, ο οποίος κυκλοφορούσε με πλαστή ταυτότητα.

Όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο από την Ελληνική Αστυνομία, "Συνελήφθη, την 3-11-2021 στον Κολωνό, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 47χρονος ημεδαπός, αναζητούμενος ως δραπέτης, καθόσον είχε παραβιάσει τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί και δεν επέστρεψε την 21-10-2021 στο Κατάστημα Κράτησης που κρατείτο.

Ο 47χρονος κρατείτο στο ανωτέρω Κατάστημα, δυνάμει καταδικαστική απόφασης με συνολική ποινή κάθειρξης δις ισόβια, επτά έτη και οχτώ μήνες για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, εμπρησμό από πρόθεση και εκμετάλλευση πόρνης.

Επιπλέον, ο 47χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικού, διότι έφερε μαζί του πλαστό δελτίο ταυτότητας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς".

