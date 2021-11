Κοινωνία

Πειραιάς: Επίθεση σε περιπολικό με πέτρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλήρωμα έκανε έλεγχο στην περιοχή, ύστερα από παράπονα περιοίκων για ηχορύπανση από πάρτι στο Πανεπιστήμιο.



Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχτηκε ένα περιπολικό λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Από τη επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Άμεση Δράση καθώς γινόταν πάρτι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και η μουσική ήταν πολύ δυνατά.

Το πρώτο περιπολικό που έφτασε στο σημείο δέχτηκε την επίθεση και ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων, ενώ για το περιστατικό δεν έγιναν προσαγωγές.





Ειδήσεις σήμερα:

Χειροπέδες σε δραπέτη - ισοβίτη για δολοφονίες

ΕΝΦΙΑ: Χαμηλότερος ο φόρος το 2022

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Τιμόθεος: ελεύθερη είσοδος στους ναούς για όλους