Ο Τομ Χανκς είπε “όχι” στον Τζεφ Μπέζος για το ταξίδι στο διάστημα

Ο διάσημος ηθοποιός εξήγησε στον Τζιμ Κίμελ τους λόγους που αρνήθηκε την πρόταση του Τζεφ Μπέζος.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τομ Χάνκς, απέρριψε την πρόσκληση του Τζεφ Μπέζος να συμμετάσχει σε μια πτήση της «Blue Origin» στο διάστημα πριν από τον Γουίλιαμ Σάτνερ, όπως δήλωσε στον Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live».

«Λοιπόν, ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσω. Ξέρετε, κοστίζει περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια ή κάτι τέτοιο. Τα πάω καλά, Τζίμι, τα πάω καλά. Αλλά δεν πληρώνω 28 [εκατομμύρια] δολάρια», είπε ο Χανκς.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αστειεύτηκε ότι θα μπορούσαν να «προσομοιώσουν» μια διαστημική πτήση στο στούντιο. «Είναι περίπου 12 λεπτά πτήσης; Αυτό είναι; ... Εντάξει, θα μπορούσαμε όλοι να το κάνουμε στις θέσεις μας εδώ», πρόσθεσε ο Χανκς και μιμήθηκε το κούνημα ενός πυραύλου καθώς καθόταν στην καρέκλα του. «Δεν χρειάζεται να ξοδέψω 28 εκατ. δολάρια για να το κάνω αυτό»...

Τόνισε όμως ότι αν η πτήση ήταν δωρεάν, θα την έκανε «μόνο και μόνο για να βιώσω τη χαρά, ότι είμαι δισεκατομμυριούχος».

Ο Ουίλιαμ Σάτνερ, ο ηθοποιός που για δεκαετίες ενσάρκωνε τον «κυβερνήτη Τζέιμς Ταϊμπέριους Κερκ» στη σειρά Star Trek και στις ταινίες που ακολούθησαν, έγινε στα 90 του ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα. Μαζί με άλλα τρία μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν στον πύραυλο New Shepard τον περασμένο μήνα. Το ταξίδι του σταρ έγινε τρεις μήνες μετά το ταξίδι του Μπέζος στο διάστημα με τον ίδιο πύραυλο για την πρώτη διαστημική πτήση της Blue Origin.

