Ινδία: Νεκροί σε νοσοκομείο από φωτιά (εικόνες)

Η φωτιά ξέσπασε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός δημόσιου νοσοκομείου.



Φωτιά ξέσπασε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός δημόσιου νοσοκομείου στην πόλη Αχμεντναγκάρ, στη δυτική Ινδία σήμερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν επτά, έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο των υγειονομικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για το τελευταίο κατά σειρά τέτοιο περιστατικό που καταγράφεται στη χώρα, έπειτα από μια σειρά πυρκαγιών, για τις οποίες οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη σε βραχυκυκλώματα και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους φέτος.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της σημερινής φωτιάς, δήλωσε ο αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της περιοχής Π. Ντ. Γκάνταλ, προσθέτοντας πως μόλις επτά από τους 17 ασθενείς που νοσηλεύονταν στην εντατική μπόρεσαν να διασωθούν από τις φλόγες.

«Δύο ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και πέντε σε σταθερή», είπε ο Γκάνταλ στο Reuters.

Με μήνυμά του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την οδύνη του για τους θανάτους και έδωσε συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

