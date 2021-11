Κοινωνία

Έγκλημα στην Ιεράπετρα - Κόρη Νεκταρίας: “Έσφαξα τη μάνα σου, είναι τέζα”, είπε ο πατέρας μου

Η κόρη της Νεκταρίας και του δολοφόνου της περιγράφει τι προηγήθηκε του εγκλήματος και όσα ακολούθησαν και συγκλονίζει.

Συγκλονίζει η κόρη της Νεκταρίας, το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στην Ιεράπετρα, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το έγκλημα και τις σχέσεις μεταξύ των γονιών της.

Η Ευγενία μίλησε στο Mega , για πρώτη φορά, περιγράφοντας ότι,

«Ο πατέρα μου σκέφτηκε: ‘Ή εγώ ή κανείς’» και πως οι σχέσεις των γονιών της ήταν τυπικές τα τελευταία αρκετά χρόνια. Ο πατέρας της είχε μάθει για τη νέα σχέση της μητέρας της πριν από δύο εβδομάδες, κάτι που τον πείραξε.

Λίγα λεπτά μετά τη γυναικοκτονία, η Ευγενία δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πατέρα της. Τον άκουσε λαχανιασμένο, να τρέχει.

«Πίστεψα από την αρχή ότι κάτι κακό είχε συμβεί γιατί έπαιρνα τηλέφωνο τη μαμά μου και το σήκωνε αυτός, αλλά πίστευα ότι την είχε δείρει. Τότε ήταν που κατευθύνθηκα αρχικά προς το σπίτι της, όπου δεν βρήκα κανέναν και μετά στο χώρο εργασίας της, όπου και βρέθηκα μπροστά στο φριχτό θέαμα», δήλωσε η Ευγενία και είπε πως ο πατέρας της της είπε στο τηλέφωνο:

«‘Έσφαξα την μάνα σου’. Η μάνα σου είναι τέζα, κάτω’».

Αμέσως η κοπέλα τηλεφώνησε στα αδέλφια της, για να είναι μαζί και συνόδευσε τη μικρή της αδελφή στο νοσοκομείο, όταν εκείνη λιποθύμησε.

Αναφερόμενη στο παρελθόν της οικογένειας, είπε πως ο πατέρας τους είχε συχνά κακοποιητικές συμπεριφορές, τόσο που στο παρελθόν τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία και τότε οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο, όπου και νοσηλεύτηκε.

«Με είχε χτυπήσει σοβαρά και ήρθε η αστυνομία να τον μαζέψει και να τον οδηγήσει στη ψυχιατρική κλινική για 2 εβδομάδες» αναφέρει η Ευγενία.

«Πολλές φορές απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει και ότι θα κάνει κακό στη μητέρα μου αλλά δεν πίστευα ότι θα φτάσει στο σημείο να το κάνει» λέει συγκλονισμένη.

«Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ την όλη κατάσταση με τα αδέρφια μου και φοβούνται καθώς έχουν κακοποιηθεί και τα ίδια από τον πατέρα μου» δηλώνει και καταλήγει πως «έχουμε πολλά άτομα που μας στηρίζουν για να πατήσουμε στα πόδια μας για αρχή».

Εξοργισμένη, όπως δηλώνει πως είναι, με τον πατέρα της, δεν θέλει να τον αντικρύσει.

