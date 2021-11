Κοινωνία

Σύνταγμα: Πυρόπληκτοι αγρότες πέταξαν τις σοδειές τους στη Βουλή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν οι πυρόπληκτοι αγρότες από την κυβέρνηση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σταφίδες και πατάτες από τη σοδειά τους, πέταξαν μπροστά από τη Βουλή αγρότες από τις πληγείσες από τις πρόσφατες φωτιές.

Αγρότες από την Ηλεία και από την Εύβοια συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

«Είχαν πει ότι θα δώσουν κάποια κρατική αρωγή για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, δυστυχώς δεν έχουν δώσει τίποτα. Η σταφίδα πέρυσι 1.70 και φέτος 70 λεπτά και αζήτητη, άντε μείνε στο χωριό» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο κύριος Νίκος.

Ο κ.Διονύσης, από την άλλη, λέει ότι «έβγαζα 15 τόνους ελιές και τώρα δεν έχω ούτε για το καντήλι πως θα ζήσουμε τώρα εμείς;».

Οι αγρότες ζητούν, μεταξύ άλλων, έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας αλλά και αντισεισμικής θωράκισης.

Άμεση αποζημίωση και αποκατάσταση όλων των ζημιών σε οδικούς άξονες ,υποδομές και καλλιέργειες

Στις πρόσφατες πυρκαγιές της Βαρυμπόμπης, ο Δημήτρης Ελευθερίου είδε το σπίτι του να χάνεται. «Το σπίτι μου κάηκε ολοσχερώς και αντί να βγει κόκκινο βγήκε κίτρινο, και περιμένουμε ακόμα να περάσει επανέλεγχο, ο επανέλεγχος μας λέει θέλουμε χαρτιά από το δασαρχείο, το δασαρχείο μας λέει δεν είμαστε αρμόδιοι, πηγαίνετε στο κτηματολόγιο, πηγαίνετε στο δήμαρχο, τα κλασικά μπαλάκια που κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση», δηλώνει στον ΑΝΤ1.

Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσε και ο γενικώς γραμματεύς του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Βίντεο ντοκουμέντο

Χάπι για τον κορονοϊό - Γκάγκα: ποιοι θα πάρουν πρώτοι στην Ελλάδα

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Τιμόθεος: ελεύθερη είσοδος στους ναούς για όλους