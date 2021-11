Κοινωνία

Βουλιαγμένη: Κλέφτης αυτοκινήτων “συνελήφθη” από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε τις κινήσεις του κακοποιού και ειδοποίησε τους συναδέλφους του, που έπιασαν το «λαυράκι».

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 3-11-2021 στη Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), 38χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ο 38χρονος λίγο νωρίτερα είχε διαρρήξει -3- αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην περιοχή της Λίμνης της Βουλιαγμένης, πλην όμως οι κινήσεις του αυτές έγιναν αντιληπτές από Αστυνομικό ευρισκόμενο εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας που ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τον δράστη, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τ.Α. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν σφυρί θραύσης κρυστάλλων και πένσα-πολυεργαλείο.

Όπως διαπιστώθηκε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείτο στην παραλιακή ζώνη, διαπράττοντας συστηματικά διαρρήξεις αυτοκινήτων, από το εσωτερικό των οποίων αφαιρούσε κυρίως χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν -7- επιπλέον περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Οι συλληφθείς, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

