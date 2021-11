Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε σπείρα που άδειαζε σπίτια σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λεία τους ξεπερνά το ποσό των 52.000 ευρώ. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις σε περιοχές της Αττικής, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών από σπίτια. Η λεία τους ξεπερνά το ποσό των 52.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, για την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες και εξαρθρώθηκε την 14-0-2021 και μετά τη δημοσιοποίηση, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών των δύο (2) ημεδαπών κατηγορούμενων (σχετική η από 21-9-2021 Ανακοίνωση), εξιχνιάστηκαν επιπλέον έξι (6) περιπτώσεις κλοπών από οικίες, σε Γλυφάδα, Μοσχάτο, Αργυρούπολη, Καισαριανή καθώς και στη Θεσσαλονίκη.

Το επιπρόσθετο παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης από τις ανωτέρω κλοπές, ανέρχεται στο ποσό των -52.000- ευρώ".

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Έκρηξη” του ιικού φορτίου στα λύματα

Εύβοια: Διαρρήκτες “ρήμαξαν” κυλικείο σχολείου (εικόνες)