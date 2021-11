Αθλητικά

President Caup: 4η η Κορακάκη στο μικτό αεροβόλο

Την 4η θέση στα 10μ αεροβόλο πιστόλι κατέκτησε η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης.

Μετά την επιτυχία της στο μικτό αεροβόλο πιστόλι, στο President Caup του Βρότσλαβ (Πολωνία), όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, η Άννα Κορακάκη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά με μία ακόμη επιτυχία.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης του Ρίο κατετάγη 4η θέση στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι των γυναικών, «αγγίζοντας» ένα ακόμη μετάλλιο. Προκρίθηκε ως δεύτερη από το δεύτερο γκρουπ του ημιτελικού με 24, αλλά στον τελικό η Ζιάνγκ την άφησε εκτός βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κόστεβιτς από την Ουκρανία, ενώ το ασημένιο η Γαλλίδα, Λαμόλ.

