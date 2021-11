Αθλητικά

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25αρας - Ντουντουνάκη: “Ασημένια” με ρεκόρ

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια Ευρώπης πρόσθεσε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση και άλλη μία μεγάλη διάκριση στο ενεργητικό της.

Το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα κατέκτησε η Αννα Ντουντουνάκη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Καζάν. Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια Ευρώπης πρόσθεσε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση και άλλη μία μεγάλη διάκριση στο ενεργητικό της, χάνοντας μόνο από την ανίκητη Σάρα Σιέστρεμ, την οποία κόντραρε «στα ίσια» για 50μ.

Η αθλήτρια του Τάσου Καράμπελα τερμάτισε σε 56.35 και μοιράστηκε τη δεύτερη θέση με τη Λευκορωσίδα Αναστασίγια Σκουρντάι, ανεβαίνοντας ένα σκαλί ψηλότερα σε σχέση με τη διοργάνωση του 2019 στη Γλασκώβη (όπου ήταν τρίτη) και βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ (56.44) που είχε σημειώσει τότε. Η Σουηδή Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε νικήτρια με 55.84 και κατέκτησε το τρίτο της χρυσό μετάλλιο στο Καζάν και το τέταρτο στα 100μ. πεταλούδα σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μικρής πισίνας.

