Ηράκλειο: ηλεκτρονικές απάτες κατ’ εξακολούθηση

Ένας άνδρας και μία γυναίκα εξαπατούσαν κόσμο, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν χρήματα.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, για την οποία σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν ακόμα οκτώ ομοειδείς υποθέσεις οι οποίες όπως προέκυψε διεπράχθησαν από τους δύο Έλληνες.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε από Ελληνίδα στην περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να την εξαπατήσουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και να της αποσπάσουν 200 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι δύο ημεδαποί διέπραξαν την εν λόγω απάτη.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι δύο ημεδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 29.06.2021 έως και 26.07.2021, είχαν διαπράξει ακόμα οκτώ απάτες με τον ίδιο τρόπο, και συγκεκριμένα μια στο Ηράκλειο και επτά σε διάφορες περιοχές της χώρας, αφαιρώντας συνολικό χρηματικό ποσό σχεδόν 10.000 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων.

