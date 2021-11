Αθλητικά

Λαύριο - Ιωνικός : Τεράστιο “διπλό” για τους Νικαιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα της Νίκαιας πέρασε νικηφόρα από το «σπίτι» των «μεταλλωρύχων».

Τεράστιο «διπλό», το πρώτο του εφετινό στην Α1 Ανδρών/Basket League, πήρε ο Ιωνικός στην έδρα του Λαυρίου, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη απώλεια τους στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Νίκαιας πέρασε νικηφόρα με 61-59 από το «σπίτι» των «μεταλλωρύχων», για την 6η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 2-4 το ρεκόρ της.

Ο Ιωνικός επέστρεψε από το -11 που βρέθηκε στο 34΄ (55-44), με τους Αθηναίου, Μουσταφα να βρίσκουν το «ζεστό» χέρι τους από τα 6.75, τον Όουενς να κυριαρχεί κοντά στο αντίπαλο καλάθι και τους Νικαιώτες να απαντούν με επιμέρους σκορ 4-17, για το τελικό 59-61, το οποίο διαμορφώθηκε με λέι απ του Τζέρμαν στα 36΄΄ για τη λήξη.

Ο Γιουτζίν Τζέρμαν με 16 πόντους και το νικητήριο καλάθι αποτέλεσε τον MVP του αγώνα, ενώ ο Βασίλης Μουράτος ξεχώρισε για το Λαύριο με 11.

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 37-30, 48-42, 59-61.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου - Τζιοπάνος - Θεοδωρόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Έκρηξη” του ιικού φορτίου στα λύματα

Κοτόπουλο με τυριά και ντομάτα από τον Πέτρο Συρίγο