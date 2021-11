Αθλητικά

Super League: Ο ΟΦΗ ανεβαίνει, ο Ατρόμητος “καταρρέει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H κρητική ομάδα νίκησε εύκολα τον ουραγό Ατρόμητο και μαζί με το πρώτο εντός έδρας τρίποντο, αναρριχήθηκε και στην πρώτη εξάδα.

Ο ΟΦΗ του Νίκου Νιόπλια επιβεβαίωσε την ανοδική τροχιά που βρίσκεται, επικρατώντας με 2-0 του Ατρόμητου στο Ηράκλειο, υποχρεώνοντας το συγκρότημα του Γιώργου Παράσχου στην 6η εφετινή του ήττα.

«Υπεύθυνος» στο μεγαλύτερο βαθμό για την 2η νίκη των Κρητών, που αποτέλεσε και το πρώτο «τρίποντο» στην έδρα τους, στα τέσσερα τελευταία ματς (έχουν και ισάριθμες ισοπαλίες) ήταν ο Φιορίν Ντουρμισάι, ο οποίος μέσα σε τρία λεπτά στο ξεκίνημα του ματς σκόραρε δύο φορές (7΄, 10΄), με τους γηπεδούχους να μην μπορούν ν΄ αντιδράσουν και να γνωρίζουν «μοιραία» την 6η εφετινή τους ήττα σε 9 ματς (ακόμη δεν έχουν πετύχει νίκη)!

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι γηπεδούχοι και ταυτόχρονα πιο εφιαλτικό οι φιλοξενούμενοι! Στο 10ο λεπτό η ομάδα του Νίκου Νιόπλια είχε πάρει ήδη σημαντικότατο προβάδισμα νίκης, καθώς προηγήθηκε 2-0 με ισάριθμα γκολ του Φιορίν Ντουρμισάι.

Το πρώτο ήταν «δώρο» της άμυνας του Ατρόμητου και συγκεκριμένα των Χατζηϊσαΐα και Πίριτς οι οποίοι δεν συνεννοήθηκαν σωστά για ν΄ απομακρύνουν την μπάλα, η οποία στρώθηκε στον επιθετικό του ΟΦΗ, ο οποίος σε άδεια εστία άνοιξε το σκορ στο 7΄.

Τρία λεπτά από κόντρα στα πόδια του Χατζηϊσαΐα, ο Ντουρμισάι με άπιαστο σουτ «έγραψε» το 2-0 μέσα σε αποθέωση, με τον Γιώργο Παράσχο να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβαινε.

Οι Περιστεριώτες έχασαν τεράστια ευκαιρία να μειώσουν στο 23΄ με τον Επασί να διορθώνει το λάθος του και να διώχνει σωτήρια την προβολή του Κουλούρη, ενώ στην αντεπίθεση οι Κρήτες «άγγιξαν» το 3-0, αλλά ο Φαν Ντάινεν δεν πρόλαβε να πλασάρει ενώ είχε περάσει και τον Πίριτς.

Με σωστή διαχείριση στο β΄ μέρος ο ΟΦΗ έκλεισε καλά τους διαδρόμους προς την περιοχή του και μετά το 60΄ άρχισε να βγαίνει όλο και πιο συχνά στην αντεπίθεση, την ώρα που οι Περιστεριώτες έβγαιναν μπροστά για να μειώσουν κι άφηναν κενά στα μετόπισθεν. Ο Ατρόμητος, πάντως, είχε μία καλή στιγμή στο 82΄ από το γύρισμα του Κλωναρίδη και την παρεμβολή του Βούρου πριν η μπάλα φτάσει στον Κουλούρη, στην τελευταία σημαντική φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης

Κίτρινες: Ντουρμισάι, Διαμαντής, Μαρινάκης - Μπεντινέλι

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Λάμπρου (85΄ Πασαλίδης), Φαν Ντάινεν (64΄ Καμάου), Βούρος, Διαμαντής, Γκαγέγκος, Ντουρμισάι, Τοράλ (78΄ Ναμπί), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Πίριτς, Καστελάνο (46΄ Κλωναρίδης), Βασιλαντωνόπουλος (46΄ Κιβρακίδης), Χατζηϊσαΐας, Παπαδόπουλος, Γκαλβάο, Χαρίσης (71΄ Ντένις), Σάλομον, Μπεντινέλι (71΄ Σπιριντόνοβιτς), Μουνίθ (85΄ Κωτσόπουλος), Κουλούρης

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Έκρηξη” του ιικού φορτίου στα λύματα

Εύβοια: Διαρρήκτες “ρήμαξαν” κυλικείο σχολείου (εικόνες)