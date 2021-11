Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός: “Τριάρα” οι Ηπειρώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πεντάδα ο ΠΑΣ Γιάννινα με σόου Περέα.

Μετά από τέσσερις ισοπαλίες και 2 ήττες (σ.σ. τελευταία φορά που είχε πανηγυρίσει ήταν στις 18/09 εναντίον του Παναθηναϊκού), ο ΠΑΣ Γιάννινα επέστρεψε στα «τρίποντα», επικρατώντας του Παναιτωλικού με 3-0, ο οποίος γνώρισε την 5η σερί ήττα του και 6η στα τελευταία επτά ματς (έχει και μία ισοπαλία).

Η «σεμνή τελετή» στους «Ζωσιμάδες» ουσιαστικά κρίθηκε σε διάστημα τεσσάρων λεπτών στο πρώτο μέρος, όταν οι Ηπειρώτες πέτυχαν δύο γκολ, αρχικά με το πέναλτι του Εραμούσπε στο 33΄ και στη συνέχεια με τον Περέα (37΄), ο οποίος επέστρεψε στα γκολ μετά από 16 αγώνες! Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου τα πάντα τελείωσαν με το τρίτο γκολ από τον αρχηγό του ΠΑΣ, Γιάννη Κάργα.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο κι από νωρίς άρχισε να δημιουργεί προϋποθέσεις για να σκοράρει.

Μετά από κόρνερ στο 10΄ ο Μελίσσας απομάκρυνε με τις γροθιές με τον Σάλιακα να πιάνει το σουτ έξω από την περιοχή και να στέλνει την μπάλα άουτ. Στο 14΄ ο Γκαρντάβκσι δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εύκολα ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού.

Η ανωτερότητα των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 33΄. Ο Περέα, στο 32΄, έπεσε στην περιοχή του Παναιτωλικού από μαρκάρισμα του Φλόρες (χτύπημα στο πρόσωπο) κι αφού ο Τζήλος εξέτασε την φάση στο VAR υπέδειξε πέναλτι. Ο Εραμούσπε εκτέλεσε άψογα κι άνοιξε το σκορ για τους Ηπειρώτες (1-0). Με τη ψυχολογία στα ύψη η ομάδα του Μεταξά πέτυξε και δεύτερο τέρμα στο 37΄ με την κοντινή προβολή του Περέα, μετά από ασίστ του Μιλιντσεάνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την εντυπωσιακή απόκρουση του Λοντίγκιν στην κεφαλιά του Βέργου στο 57΄ και στο αμέσως επόμενο λεπτό τα πάντα τελείωσαν. Από κόρνερ που εκτέλεσε ο Γκαρντάβσκι, ο Κάργας πήδηξε ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας του Παναιτωλικού και με κεφαλιά έκανε το 3-0.

Στο 75΄ ο Μελίσσας είπε «όχι» στο στο τετ-α-τετ με τον Μιλιντσεάνου, ενώ στο 85΄ ο Λοντίγκιν έκανε νέα σπουδαία επέμβαση στην κεφαλιά του Μαλή και στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Καρέλη σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.

Δεύτερο δοκάρι είχαν οι Αγρινιώτες στο 88΄ με το βολέ του Βέργου να βρίσκει στο οριζόντιο και στη συνέχεια να μπλοκάρει ο Λοντίγκιν στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.



Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Κίτρινες: Περέα - Μαλής

Οι συνθέσεις:



ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας (68΄ Τριάδης), Εραμούσπε, Κάργας, Πέερσμαν, Καραχάλιος (85΄ Λιάσος), Ντομίνγκεθ, Γκαρντάβσκι (62΄ Οικονομόπουλος), Σνάιντερ (69΄ Μορέιρα), Μιλιντσεάνου, Περέα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Αποστολάκης, Μπακαδήμας, Λούι (46΄ Καρέλης), Κορνέλιους, Φλόρες, Χουχούμης (52΄ Μπελεβώνης), Τσιγγάρας, Μαλής, Ντουάρτε, Βέργος

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Έκρηξη” του ιικού φορτίου στα λύματα

Εύβοια: Διαρρήκτες “ρήμαξαν” κυλικείο σχολείου (εικόνες)