Πολιτισμός

Πέθανε η “Φτερού”, Ανδρέας Νομικός

Μία από τις διαχρονικότερες cult μορφές της Αθήνας, που είχε γίνει γνωστή ως «φτερού» έφυγε από τη ζωή.

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Νομικός, που ήταν γνωστός ως «Φτερού», μετά από πολύμηνη μάχη για την υγεία του, κατέληξε το πρωί σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν.

Δίπλα του ήταν η οικογένειά του.

Ο Ανδρέα Νομικός γεννήθηκε στη Λήμνο, το 1937 και ήταν υπαίθριος πωλητής στην Αθήνα, γνωστός ως «φτερού», αφού πωλούσε φτερά για ξεσκόνισμα και φώναζε με ψιλή φωνή «φτερά και πούπουλα».

Γραφική φιγούρα του κέντρου της Αθήνας για πάνω από 50 χρόνια με τη φράση του, «φτερά και πούπουλα» να έχει γίνει κλασική.

Ο Ανδρέας Νομικός είχε τρία παιδιά.

Είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, κυρίως κωμωδίες, στις περισσότερες εκ των οποίων έκανε το ρόλο του πωλητή φτερών ή τον θηλυπρεπή άνδρα.

Πηγή φωτογραφίας: project210