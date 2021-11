Κοινωνία

Γκάζι: Λουκέτο σε νυχτερινό κέντρο για πελάτες χωρίς πιστοποιητικά εμβολιασμού

Οι Αρχές "σφράγισαν" νυχτερινό κέντρο γιατί οι πελάτες, δεν είχαν πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

Λουκέτο σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι καθώς εντοπίστηκαν πελάτες, οι οποίοι δεν είχαν πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και έτσι θα ανασταλεί η λειτουργία του για 60 ημέρες.

Το συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι υπέπεσε σε τρίτη παράβαση μέσα σε λίγες ημέρες και αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας του από τα ξημερώματα του Σαββάτου και για τους επόμενους δύο μήνες, στα πλαίσια αυστηρών ελέγχων για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

