ΑΕΚ: “Γκέλα” πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη, με την Ελαφρά Ταξιαρχία να βάζει στοπ στο νικηφόρο σερί της Ένωσης.

Δύο εβδομάδες πριν από το ντέρμπι κορυφής της 10ης αγωνιστικής της Super League με τον Ολυμπιακό (21/11) στο ΟΑΚΑ (μεσολαβεί η διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων), η ΑΕΚ απέτυχε να φτάσει στην 7η εφετινή της νίκη και μετά από 4 σερί «τρίποντα» αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη κι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί, έστω και προσωρινά, στην κορυφή μετά από 9 αγωνιστικές (ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό, που παίζει την Κυριακή με τον Ιωνικό και με νίκη θα βρεθεί στο +3).

Το γρήγορο γκολ του Λιβάι Γκαρσία (13΄) ανέβασε την ψυχολογία των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο κι «έψαξαν» για το δεύτερο τέρμα που θα τους έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα.

Παρά τα 10 κόρνερ που εκτέλεσαν μέχρι το 30ό λεπτό (11 συνλικά στο πρώτο μέρος) δεν βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν, απέναντι στην ομάδα του Τζανλούκα Φέστα η οποία το μόνο που έκανε ήταν ν΄ απομακρύνει τη μπάλα από την περιοχή της, μη μπορώντας να επιτεθεί.

Στη μοναδική φάση που απείλησαν οι γηπεδούχοι σκόραραν στο 19΄ με τον Τσιλούλη, αλλά ο διαιτητής υπέδειξε επιθετικό φάουλ του παίκτη στον Στάνκοβιτς, ο οποίος με διπλή προσπάθεια είχε μπλοκάρει την μπάλα μετά την κεφαλιά του Παμλίδη (η φάση εξετάστηκε και από το VAR).

Στο 28΄ ο Κότσαρης ήταν νικητής στο τετ-α-τετ με τον Αραούχο κάνοντας σπουδαία απόκρουση στο πλασέ του Αργεντινού, ενώ στο 34΄ ο Τσούμπερ βρέθηκε απέναντι από τον Κότσαρη, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε βρήκε στον Ντεντάκη και η μπάλα έφυγε κόρνερ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση στο 41΄ με την καρφωτή κεφαλιά του Ιωαννίδη μετά την σέντρα ακριβείας του Ντομίνγκεθ, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ δεν «πατούσε» καλά στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την κλασική ευκαιρία του Σιμόες στο 58΄ (η κεφαλιά που επιχείρησε "έγλυψε" το δοκάρι κι έφυγε άουτ). Ο Μάνταλος μετά το 60΄ δεν βρήκε κενούς χώρους, οι Γκαρσία, Τσούμπερ και Αραούχο ήταν εντελώς ακίνδυνοι για την εστία του Κότσαρη, με συνέπεια οι παίκτες του Φέστα να «κερδίζουν... μέτρα» στο γήπεδο.

Κατάφεραν, μάλιστα, στην πρώτη τους επικίνδυνη επίθεση στην επανάληψη, στο 62΄, ν΄ ανατρέψουν εντελώς τα δεδομένα του αγώνα. Ο Παμλίδης βγήκε... στην πλάτη της άμυνας, έδωσε στον Τσιλούλη το σουτ του οποίου απέκρουσε ο Στάνβκοβιτς και στο ριμπάουντ ο Παμλίδης που είχε ακολουθήσει την φάση «έγραψε» με κεφαλιά το 2-1.

Μη έχοντας άλλες επιλογές ο Αργύρης Γιαννίκης έκανε πιο επιθετική την ΑΕΚ ρίχνοντας στο ματς τους Αμραμπατ και Χατζισαφί, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και τον Ανσαριφάρντ στην θέση του Λε Ταλέκ.

Η Ένωση κατάφερε να βρει την ισοφάριση στο 80΄ με την απίθανη κεφαλιά του Αραούχο από την σέντρα του Άμραμπατ και στα τελευταία λεπτά το ματς άνοιξε για τα καλά, ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν τον πολύτιμο βαθμό παρά την πίεση που άσκησαν οι «κιτρινόμαυροι».

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο

Κίτρινες: Μπαξεβανίδης, Ιωαννίδης, Ντεντάκης, Κάστρο - Τζαβέλλας, Αραούχο

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Μπαξεβανίδης, Τουτουαρίμα, Ντομίνγκες (32΄ λ.τρ. Ντεντάκης), Άλβες, Φατιόν, Κάστρο, Παμλίδης (90΄ Παπαγεωργίου), Μαρτίνεζ (81΄ Ματέι), Τσιλούλης, Ιωαννίδης (89΄ Φαν Λα Πάρα)

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Ρότα (84΄ Μισλέν), Βράνιες, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι (72΄ Χατζισαφί), Σιμόες (84΄ Σιμάνσκι), Λε Ταλέκ (66΄ Ανσαριφάρντ), Γκαρσία (72΄ Αμραμπατ), Μάνταλος, Τσούμπερ, Αραούχο.

