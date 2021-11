Life

Ολυμπία Χοψονίδου: Ριζική αλλαγή στην εμφάνισή της (εικόνες)

Τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της έκανε η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη το απογευμα του Σαββάτου.

Μια μεγάλη αλλαγή αποφάσισε να κάνει η Ολυμπία Χοψονίδου.

Το απόγευμα της Πέμπτης η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη, επισκέφθηκε το κομμωτήριο και αφέθηκε στα χέρια του Πάνου Καλλίτση.

Πιο συγκεκριμένα η Ολυμπία Χοψονίδου επέλεξε να κουρέψει αρκετά το μήκος των μαλλιών της και να υιοθετήσει ένα μακρύ καρέ.

Φυσικά η ίδια θέλησε να μοιραστεί το νέο της look με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και όπως είδαμε η εμφάνιση της είναι εντυπωσιακή.

