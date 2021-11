Αθλητικά

Πάλη: “Χρυσός” ο Πιλίδης στο Παγκόσμιο Νέων

Χρυσό μετάλλειο για τον Γιώργο Πιλίδη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης U-23 στο Βελιγράδι. Ρίγη συγκίνησης με την τιτάνια προσπάθειά του.

Διπλή χαρά, απερίγραπτα συναισθήματα και η Ελλάδα στην κορυφή του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Πάλης U23. Ο Γιώργος Πιλίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι στην κατηγορία των 65κ. προκαλώντας ρίγη συγκίνησης με την τιτάνια προσπάθειά του.

Η Ελληνική Πάλη γιορτάζει διπλά σήμερα καθώς ο «γίγαντας» Αμαζάτ Χοσόνοφ προκρίθηκε στον τελικό των 125κ. εξασφαλίζοντας ακόμα ένα ελληνικό μετάλλιο και αύριο θα διεκδικήσει το χρυσό.

Ο Πιλίδης αντιμετώπισε στον τελικό τον Αμπντουρακχμανοφ και επικράτησε με 4-3. Για τρίτη φορά στη διοργάνωση ο Ελληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρά το γεγονός ότι ήταν πίσω στο σκορ δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος πήρε δύο σημεία και ταυτόχρονα την πολυπόθητη νίκη που τον ανέβασε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου!

Ο Εθνικός ύμνος ακούστηκε για χάρη του «χρυσού» παιδιού της ελληνικής Πάλης, το οποίο για πρώτη φορά στην καριέρα του κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχε ανέβει πολλές φορές στο βάθρο, αλλά από τη συλλογή του έλειπε το χρυσό.

Οι επιτυχίες για την χώρα μας όμως συνεχίζονται. Ο Αμαζάτ Χοσόνοφ στην πρώτη του συμμετοχή σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό. Στη φάση των «16» αντιμετώπισε τον Καζάκο Οσερμπάι και επικράτησε με πτώση. Στα προημιτελικά νίκησε τον Ινδό Μοχίτ με 4-2, ενώ στον ημιτελικό πραγματοποιώντας νέα μεγάλη εμφάνιση νίκησε με πτώση τον Ιρανό Χασμουτζιμπάρι.

Στον τελικό ο Χοσόνοφ θα αντιμετωπίσει αύριο τον Αμερικανό Κασιόπι με στόχο να ακουστεί για δεύτερη φορά ο Εθνικός μας ύμνος.

Θερμά συγχαρητήρια στον ??Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Γιώργο Πιλίδη??????

Ο νεαρός παλαιστής μας κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 65κ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων??

Μπράβο, Γιώργο????

Οι ευχές μας και στον έτερο αθλητή μας που διεκδικεί αύριο χρυσό στα 125κ., στον Αμαζάτ Χοσόνοφ?? pic.twitter.com/55mTEsh2Nr

— Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) November 6, 2021

