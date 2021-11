Κόσμος

Πολωνία: Νεκρή από σηψαιμία έγκυος που της αρνήθηκαν την άμβλωση (βίντεο)

Με τον πιο τραγικό τρόπο αποδείχθηκε η φρικαλεότητα του νόμου που πέρυσι πέρασε στην Πολωνία, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Η σηψαιμία επιβεβαιώθηκε ως αιτία του θανάτου της 30χρονης Ιζαμπέλα στην Πολωνία. Η γυναίκα ήταν έγκυος και νοσηλεύτηκε κατά την 22η εβδομάδα της κύησής της, αφού έσπασαν τα νερά της.

Προηγουμένως, το βρέφος είχε διαγνωστεί με θανατηφόρα συμπτώματα, όμως, σύμφωνα με τον νόμο που υιοθετήθηκε στη χώρα, οι αμβλώσεις για αυτόν το λόγο δεν επιτρέπονται.

Σε μηνύματα που έστελνε η γυναίκα στη μητέρα της, της έγραφε ότι, οι γιατροί της έλεγαν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αν δεν πεθάνει πρώτα το βρέφος.

«Έπρεπε να περιμένουν ώστε να πεθάνει το μωρό για να κάνουν κάτι, αλλιώς θα έπρεπε να περιμένω τη σήψη», έγραψε η Ιζαμπέλα στη μητέρα της, με την ειρωνεία της να αποδεικνύεται προφητεία λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής Εισαγγελίας, τα δείγματα της αυτοψίας τόσο της μητέρας όσο και του βρέφους θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις, για να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου, αλλά και ως στοιχεία για την έρευνα.

Σε δηλώσεις που έκανε ο αντιπολιτευόμενος Ντόναλντ Τουσκ, σχετικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση της χώρας ότι, «οι νομοθέτες πήραν τους ρόλους των γυναικολόγων», καθώς και ότι, «οι γιατροί θα πρέπει να ανησυχούν γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης θα τους βάλει στη φυλακή επειδή προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή μιας γυναίκας».

Σε απάντησή του, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας είπε πως μετά την περσινή νομοθεσία οι γιατροί πρέπει να σώζουν τις ζωές των μητέρων.

