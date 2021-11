Κόσμος

Πρωθυπουργός Ιράκ: επίθεση με drone στο σπίτι του (εικόνες)

Αρκετοί οι τραυματίες κατά την απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με τις Αρχές. Γεμάτο εκρηκτικά ήταν το drone που προσέγγισε την πρωθυπουργική κατοικία μέσα στην νύχτα.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μουσταφά αλ-Καζίμι βγήκε «αλώβητος» από μια «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας» που διαπράχθηκε εναντίον του τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή με ένα «drone παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες» που είχε στόχο την κατοικία του μέσα στην Πράσινη Ζώνη στη Βαγδάτη, ανακοίνωσε το γραφείο του, με την Ουάσινγκτον να καταγγέλει μια «κατά τα φαινόμενα τρομοκρατική ενέργεια».

Πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο Reuters ότι έξι μέλη της δύναμης προσωπικής προστασίας του Καντίμι τραυματίστηκαν από την επίθεση, την ευθύνη της οποίας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής καμία οργάνωση.

«Είμαι καλά, ευτυχώς, και ζητώ ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από την πλευρά όλων για το καλό του Ιράκ», έγραψε ο Καζίμι στο με ανάρτηση στο twitter. Σύμφωνα με το γραφείο του, αυτή η «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας» εξαπολύθηκε με τη χρήση ενός «drone παγιδευμένου με εκρηκτικά, με απόπειρα να στοχεύσει» την κατοικία του.

Νωρίτερα, δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια «ρουκέτα» έπεσε στο σπίτι του πρωθυπουργού στην οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη, όπου στεγάζονται κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες, εκ των οποίων των ΗΠΑ. Δυτικοί διπλωμάτες μέσα στην Πράσινη Ζώνη, είπαν στο Reuters ότι άκουσαν εκρήξεις και πυροβολισμούς στην περιοχή.





Μετά την επίθεση, μεγάλος αριθμός δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν εντός και γύρω από την Πράσινη Ζώνη, σύμφωνα με πηγή.

«Με ανακούφιση πληροφορούμαστε ότι ο πρωθυπουργός βγήκε αλώβητος. Αυτή η κατά τα φαινόμενα τρομοκρατική ενέργεια, την οποία καταδικάζουμε έντονα, είχε στόχ την καρδιά του ιρακινού κράτους. Είμαστε σε στενή επαφή με τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας που είναι υπεύθυνες για την προάσπιση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας του Ιράκ και προσφέραμε τη βοήθειά μας στη διερεύνηση αυτής της επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις σε ανακοίνωσή του.

Οι επιθέσεις με ρουκέτες κατά της Πράσινης Ζώνης είναι επαναλαμβανόμενες. Στις 31 Οκτωβρίου τρεις ρουκέτες έπεσαν στη Μανσούρ, μια διπλανή γειτονιά, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Η επίθεση με στόχο τον Καζίμι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από τον Μάιο του 2020, έρχεται σε μια περίοδο που το Ιράκ βιώνει έντονες πολιτικές εντάσεις που συνδέονται με τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές της 10ης Οκτωβρίου.

Η Χασντ αλ Σάαμπι, μια συμμαχία σιιτικών παραστρατιωτικών παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν, αμφισβητεί τα εκλογικά αποτελέσματα. Το πολιτικό παρακλάδι της, η Συμμαχία της Κατάκτησης, είδε τις έδρες της στο κοινοβούλιο να μειώνονται δραστικά, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.





Την Παρασκευή ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ πολλών εκατοντάδων υποστηρικτών της Χασντ αλ Σάαμπι με δυνάμεις ασφαλείας κοντά στην Πράσινη Ζώνη. Σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του, ενώ μια πηγή προσκείμενη στην σιιτική συμμαχία έκανε λόγο για «δύο νεκρούς». Οι υποστηρικτές της Χασντ αλ Σάαμπι ξεκίνησαν δύο καθιστικές κινητοποιήσεις σε δύο διαφορετικές εισόδους στην Πράσινη Ζώνη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εκλογές, για τις οποίες η ηγεσία της Χασντ καταγγέλει «νοθεία» και «απάτη».

Παρά την εκλογική της κατατρόπωση, η Χασντ αλ Σάαμπι θα παραμείνει ένας σημαντικός παίκτης στην ιρακινή πολιτική σκακιέρα χάρη σε συμμαχίες μέσα στο κοινοβουλίο και τη συνεργασία ανεξάρτητων βουλευτών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, μεγάλος νικητής των εκλογών είναι το κίνημα του σιίτη ηγέτη και πρώην επικεφαλής πολιτοφυλακής Μοκτάντα αλ Σαντρ, που κέρδισε περισσότερες από 70 έδρες από τις 329 του κοινοβουλίου. Τα τελικά εκλογικά αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των ερχόμενων λίγων εβδομάδων.

