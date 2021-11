Αθλητικά

Formula 1: Ο Μπότας πήρε την pole position

Ο Βάλτερι Μπότας "άρπαξε" την pole position από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βάλτερι Μπότας σημείωσε την έκπληξη, «αρπάζοντας» την pole position από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα Ένα, Λιούις Χάμιλτον, με τη Mercedes να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά στο Γκραν Πρι της Πόλης του Μεξικού.

Ο πρωτοπόρος του εφετινού πρωταθλήματος Μαξ Φερστάπεν έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο, με τον «ομόσταβλό» του στη Red Bull, Σέρχιο Πέρεθ, τον τέταρτο ενόψει του αυριανού αγώνα στο «Autodromo Hermanos Rodriguez».

