Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Νέοι μετασεισμοί αναστάτωσαν τους κατοίκους Αρκαλοχωρίου.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός αημειώθηκε στις 4.17 και είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 12,7 χιλιόμετρα.

Στις 6.21 ακολούθησε νέα δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιομέτρων και το επίκεντρο 11 χλμ νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου.

