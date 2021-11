Κοινωνία

ΟΑΕΔ: Επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας

Οι ειδικότητες για τους ενδιαφερόμενους. Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων.

Επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε επτά πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο), που θα λειτουργήσουν τμήματα σε τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, ίδρυσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η νέα πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στοχεύει στη στενότερη διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες του τουριστικού κλάδου σε συγκεκριμένες ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση με τη μάθηση σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και ασφάλιση, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Πανελλαδικά λειτουργούν 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ με 33 ειδικότητες, όπου οι μαθητές το πρωί μαθητεύουν σε επιχειρήσεις σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, «οι Π.ΕΠΑΣ έρχονται να λύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα που δυσχεραίνει τη μαθητεία στον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που στην πλειονότητά τους λειτουργούν εποχικά, δεν μπορούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας κατά τους χειμερινούς μήνες, δεδομένου ότι οι περισσότερες παραμένουν κλειστές. Γι' αυτό, λοιπόν, στις Π.ΕΠΑΣ το θεωρητικό μέρος θα υλοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Οι Π.ΕΠΑΣ θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές στις ειδικότητες "Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης", "Τεχνίτης Επισιτισμού" και "Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου". Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 ευρώ για κάθε ημέρα μαθητείας σε εργασιακό χώρο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διετούς φοίτησης (τέσσερα εξάμηνα). Επιπλέον, οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και δικαιούνται αναβολή στράτευσης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εισαγωγής έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου με καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 Νοεμβρίου.

Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητη, ώστε τα προγράμματα σπουδών να είναι σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για να ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τις γνώσεις που αναζητούν οι σύγχρονες και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και για να εξασφαλιστεί η συνεχής ανανέωση και επικαιροποίησή τους. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΙΝΣΕΤΕ διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού και η ενεργή συμμετοχή τους εγγυάται την τοποθέτηση όλων των μαθητευομένων σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων), αλλά και ενισχύει την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής τους, μετά την αποφοίτησή τους.

Με την ίδρυση των Π.ΕΠΑΣ, ο ΟΑΕΔ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός τους στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία της επιτυχημένης υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος MENDI της περιόδου 2013-2017, όπου λειτούργησαν σε δύο ΕΠΑΣ (Καλαμάκι Αττικής και Ηράκλειο Κρήτης) ειδικότητες στον κλάδο του τουρισμού, με τα θεωρητικά μαθήματα να πραγματοποιούνται κατά τους χειμερινούς μήνες και τη μαθητεία στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά τους θερινούς μήνες. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, καθώς το 97% των 140 μαθητών, που αποφοίτησαν, εργάζονται, μέχρι σήμερα, με επιτυχία στον ξενοδοχειακό τομέα, κυρίως στις ίδιες επιχειρήσεις που εκπαιδεύτηκαν» επισημαίνει ο ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, προσθέτει ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος θα είναι η πλήρης κάλυψη του μισθολογικού κόστους των εκπαιδευομένων από την ίδια την επιχείρηση, καθώς θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό οι επιχειρήσεις να αντιλαμβάνονται την αξία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος. Επιπλέον, οι μαθητευόμενοι θα αποκτούν εμπειρία εκ περιτροπής σε διαφορετικές θέσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με σκοπό να αντιλαμβάνονται συνολικά τη λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα συσταθεί ομάδα εργασίας, υπεύθυνη για την υλοποίηση της μαθητείας, με σκοπό την καλύτερη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τους μαθητευόμενους, αρμόδια, επίσης, για τη διενέργεια αξιολογήσεων και την οργάνωση σεμιναρίων για την περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτών των επιχειρήσεων.

Για την ίδρυση των επτά νέων Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας χρειάζεται σημαντική ενίσχυση και αναβάθμιση, ώστε να αποτελεί μία συνειδητή επιλογή για τους μαθητές και η στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητη σε αυτήν την προσπάθεια. Οι επτά νέες Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το ΙΝΣΕΤΕ, έχουν ως στόχο τόσο την αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας όσο και την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων του κλάδου, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές που παρέχουν ουσιαστική προοπτική επαγγελματικής εξασφάλισης και ανέλιξης στους αποφοίτους».

Συγκεκριμένα, οι Π.ΕΠΑΣ και οι προσφερόμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

Π.ΕΠΑΣ Καλαμακίου–Π.ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης–Π.ΕΠΑΣ Ρόδου

Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

Τεχνίτης επισιτισμού

Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Π.ΕΠΑΣ Μυτιλήνης–Π.ΕΠΑΣ Πάτρας

Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

Τεχνίτης επισιτισμού

Π.ΕΠΑΣ 1ης Θεσσαλονίκης

Τεχνίτης επισιτισμού

Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Π.ΕΠΑΣ Κέρκυρας

Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε σχολείο > Εγγραφή σε πειραματική επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ.

