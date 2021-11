Κοινωνία

Ψευτογιατρός - Μητέρα έφηβου θύματος: η τελευταία λέξη του γιού μου ήταν “συγγνώμη”

Συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα, με όσα λέει για τον τρόπο με τον οποίο ο κατηγορούμενος, στην δίκη που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, δελέαζε τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.

Στις 12 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη του αποκαλούμενου ψευτογιατρού, με κατηγορίες για 12 θανάτους καρκινοπαθών και 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Την Κυριακή, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, μίλησε η Νίκη Χατζηπανταζή, μητέρα του 16χρονου Θεοδόση που χάθηκε από καρκίνο, όπως και η σχεδόν συνομίληκη του Δέσποινα, οι γονείς της οποίας επίσης εξαπατήθηκαν, όπως καταγγέλλουν, από τον ψευτογιατρό και δέχθηκαν να ακολουθήσουν την μέθοδο του, εξαιτίας της οποίας χάθηκαν τα δύο αγγελούδια και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακόμη πολλοί ασθενείς.

Όπως είπε η χαροκαμένη μητέρα, «όταν βγήκαμε από αυτήν την ιστορία και καταλάγιασε λίγο μέσα μας ο πόνος, αντιληφθήκαμε ότι ήμασταν πρωταγωνιστές, εμείς και τα παιδιά μας, σε ένα έργο τρόμου, με σκηνοθέτη αυτόν τον άνθρωπο. Τα σκηνικά ήταν όλα όπως έπρεπε: διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, εξεταστήρια και παράλληλα άλλοι γιατροί και νοσηλευτές δίπλα του, να λένε πόσο τον θαυμάζουν. Έδειχνε μαγνητικές τομογραφίες μέσα σε ιατρεία, σε οθόνες, ενώ δίπλα του ήταν γιατροί πραγματικοί».

«Μας υποσχέθηκε πλήρη ίαση, με στοχευμένη θεραπεία, με φάρμακα που ήταν υπό έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων. Ήδη ήμασταν σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τις θεραπευτικές αυτές μεθόδους ελεγχόταν η νόσος, όμως η φράση του ότι «θα υπάρξει πλήρης ίαση» μας μαγνήτισε και μας εγκλώβισε», εξομολογήθηκε η κ. Χατζηπανταζή.

Ο γιός της ήταν εξαιρετικά δραστήριος και αθλητής του τένις. Όμως, όπως λέει η μητέρα, «τα παιδιά έμειναν εντελώς ακάλυπτα από τα φάρμακα τους, από το πρωτόκολλο που ακολουθούσαν. Αυτό κάθε ημέρα τους προκαλούσε μαρασμό και σωματικό και ψυχολογικό».

«Μας απέτρεπε συνέχεια από το να αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Μας έλεγε ότι τον Θεοδόση θα τον καμαρώσετε γαμπρό, θα είναι γερός και θα γεράσει, χρησιμοποιούσε τέτοιες λέξεις», αποκάλυψε η γυναίκα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ανατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη της ότι «η τελευταία λέξη του Θεοδόση ήταν «συγγνώμη», διότι δεν μπόρεσε το παιδί να κάνει την θεραπεία με τον τρόπο που έπρεπε, τον τρόπο που ο ψευτογιατρός έλεγε, διότι υποστήριζε ότι δεν γινόταν σωστά η θεραπεία που πρότεινε. Σε τέτοια διαδικασία είχαμε μπει όλοι».

