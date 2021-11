Οικονομία

Μιχαηλίδου: σχολικά γεύματα σε ακόμη 268 σχολεία

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Υφυπ. Εργασίας για την κακοποίηση και τις καταγγελίες, τον υπεύθυνο παιδικής προστασίας σε κάθε δομή, αλλά και για την δωρεά οργάνων, με αφορμή την απώλεια ενός συνεργάτη της.

Για τα περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων, τα σχολικά γεύματα και την δωρεά οργάνων - μέσω μιας προσωπικής αναφοράς της - μίλησε στον ΑΝΤ1, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» πως μέχρι τώρα για πολλούς «ήταν δύσκολο να καταγγείλουν ένα περιστατικό κακοποίησης, διότι αυτό γινόταν μόνο στην Αστυνομία ή στην Εισαγγελία. Το αλλάξαμε αυτό, καθώς τώρα, σε κάθε μια δομή που φιλοξενείς και φροντίζει παιδιά, υπάρχει ο υπεύθυνος παιδικής προστασίας, που ξέρει τα παιδιά και τις ιδιαιτερότητες τους».

Όπως εξήγησε, πλέον «όταν ένα παιδί πηγαίνει σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό και θες να αναφέρεις κάτι ή να καταγγείλεις για το παιδί, πηγαίνεις σε αυτόν τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, που είναι και κοινωνικός λειτουργός. Δεν είναι μια καταγγελία που πάει σε μια «βαρύγδουπη» και απρόσωπη Αρχή, αλλά σε έναν άνθρωποι που είναι γνώριμος με το παιδί είτε μιλάμε για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς είτε για ΚΔΑΠ, κατασκηνώσεις και άλλες δομές».

Σημείωσε ακόμη πως «τόσο αυτός που καταγγέλλει όσο και ο υπεύθυνος παιδικής προστασίας, νομικά προστατεύονται απόλυτα για να κάνουν την καταγγελία και να προχωρήσουν στην διερεύνηση της», λέγοντας και ότι «προτιμούμε να έχουμε παραπάνω έρευνες, ακόμη και για καταγγελίες που θα αποδειχθεί ότι δεν ευσταθούν, παρά να υπάρχει περίπτωση που δεν θα ερευνηθεί».

Σημείωσε δε πως με το προηγούμενο καθεστώς, δεν υπήρχε έλεγχος στο ποινικό μητρώο και έτσι εργαζόμενοι σε δομές με παιδιά μπορεί να είχαν καταδικαστεί ακόμη και για παιδεραστία, επισημαίνοντας πως αυτό πλέον έχει αλλάξει.

Για τα σχολικά γεύματα

Σε ότι αφορά τα σχολικά γεύματα, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε πως ανέκαθεν «ήταν ένα σύνθετο πρόβλημα, είχαμε φθάσει να ξεκινά η διανομή τους ακόμη και τον Μάιο, έναν μήνα πριν κλείσουν τα σχολεία».

Η Υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι «μέσα στον επόμενο μήνα, καθώς θα λυθεί και η δικαστική εμπλοκή που υπήρξε, θα δοθούν τα σχολικά γεύματα και φέτος μάλιστα θα δοθούν σε επιπλέον 268 σχολεία σε 25 περιοχές, όπου υπάρχει περισσότερη ανεργία και περισσότεροι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, περιοχές όπου υπάρχουν δηλαδή μεγαλύτερες ανάγκες».

Για την δωρεά οργάνων

Τέλος, απηύθυνε σε όλους κάλεσμα να γίνουν δωρητές οργάνων, λέγοντας «εμείς χάσαμε συνεργάτη στο γραφείο μου, επειδή δεν βρέθηκε μόσχευμα πνεύμονα για να κάνει μεταμόσχευση. Όλοι γίναμε κοινωνοί αυτού του μεγάλου προβλήματος και θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους να γίνουν δωρητές οργάνων για να μην χάνονται συνάνθρωποι μας. Είναι απλό και εύκολο να γίνει κάποιος εθελοντής δωρητής, εγώ συμπλήρωσα την αίτηση από το κινητό μου, μέσα σε δύο λεπτά».

