Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: τα κρούσματα θα είναι πολλά για εβδομάδες

Ζοφερές οι εκτιμήσεις για την αποκλιμάκωση της έξαρσης της πανδημίας. Γιατί η Αθηνά Λινού χαρακτηρίζει “επικίνδυνα” τα μέτρα μόνο για ανεμβολίαστους. Τι λένε για το ενδεχόμενο ενός lockdown.

«Ο ρυθμός αναπαραγωγής της πανδημίας έχει αυξηθεί σε σχεδόν 1,5. Αυτό σημαίνει ότι 2 ασθενείς με κορονοϊό, μπορούν να κολλήσουν τρεις ανθρώπους. Υπάρχουν 26 περιοχές που καταγράφουν ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας και υπάρχουν περιοχές, κυρίως στην Ήπειρο, όπου ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι πάνω από 2, άρα 2 ασθενείς μπορούν να μολύνουν άλλους 4 ανθρώπους», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως εκτίμησε ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, «μετά από τα μέσα Νοεμβρίου θα δούμε ένα “φρένο” στην αύξηση των κρουσμάτων, λόγω των μέτρων που τέθηκαν τώρα σε ισχύ, όμως θα αργήσουμε να δούμε μια “αναστροφή”, αυτή μπορεί να την περιμένουμε από τις 10 Δεκεμβρίου και μετά».

Ακόμη, ερωτηθείς για τον αποκλεισμό απο την Κυβέρνηση του ενδεχόμενου ενός lockdown, ο κ. Σαρηγιάννης είπε πως «καμία κοινωνία δεν μπορεί να αποκλείσει όπλα, όπως το lockdown, από την φαρέτρα της, όταν έχει να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο κίνδυνο, με αυξητική δυναμική. Ακόμη και τεχνοκρατικά, αν γεμίσει το ΕΣΥ από τα κρούσματα, για να υπάρξει ένα απότομο «φρενάρισμα», αυτό που μπορείς να κάνεις είναι lockdown. Είναι μια στάση των κυβερνήσεων της Ευρώπης, να πουν στους πολίτες τους “ελάτε να το σώσουμε, χωρίς να πάμε σε lockdown”».

Από την πλευρά της, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, η Καθ. Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, τόνισε ότι «είναι επικίνδυνο το γεγονός ότι έχει επικρατήσει η άποψη πως οι εμβολιασμένοι είναι ασφαλείς και ότι τα μέτρα απευθύνονται μόνο στους ανεμβολίαστους, καθώς και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν την νόσο και θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα, διότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα».

«Για τα μέσα μεταφοράς έχω προτείνει απλούς τρόπους για να βελτιωθεί η κατάσταση, με κόστος οικονομικό, πέρα από το ανθρώπινο – κοινωνικό – ψυχολογικό, μικρότερο από το κόστος που πληρώνουμε για νοσηλείες, χαμένες εργατοώρες και χαμένα παραγωγικά χρόνια από τους ανθρώπους που πεθαίνουν. Το πρώτο μέτρο είναι να αντικαταστήσουμε τα λεωφορεία, με λεωφορεία τα παράθυρα των οποίων ανοίγουν», επεσήμανε η κ. Λινού.

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός lockdown, η κ. Λινού ανέφερε «αν θα πάμε ή όχι σε lockdown είναι καθαρά πολιτική απόφαση, που θα πρέπει να ζυγίσει και την κατάσταση την επιδημική και την κατάσταση στην κοινωνία. Τα μηνύματα που στέλνονται πολιτικά είναι νομίζω σε λάθος κατεύθυνση, διότι και μέσω της καμπάνιας που γίνεται, οι εμβολιασμένοι θεωρούν ότι είναι πλήρως καλυμμένοι, ενώ δεν είναι».

