Κορονοϊός - Άγιο Όρος: Πέθανε μοναχός 59 ετών

Πένθος στο Άγιος Όρος. Κατέληξε μοναχός που είχε διασωληνωθεί λόγω κορονοϊού.

Στο πένθος "βυθίστηκε" το Άγιος Όρος. Κατέληξε ο π. Παντελεήμων μοναχός από την Ιερά Καλύβη Κοιμήσεως Θεοτόκου (μικρά Αγία Άννα) σε ηλικία 59 ετών που είχε διασωληνωθεί λόγω κορονοϊού.

Η Σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας, γνωστότερη ως Μικραγιάννα, βρίσκεται στη λεγόμενη έρημο του Αγίου Όρους σε απόσταση περίπου 30΄ νοτιοανατολικά από τη Σκήτη της Αγίας Άννας, της οποίας είναι παράρτημα. Βρίσκεται μεταξύ Αγίας Άννας και Κατουνακίων σε βραχώδη κατωφέρεια, με λίγη πράσινη επιφάνεια λόγω του πετρώδους εδάφους.

Πρώτοι οικιστές είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Ρήτωρ με τον μαθητή του Άγιου Μητροφάνη, που ήρθαν από την Μονή του Στουδίου της Κωνσταντινούπολης τον 16ο αιώνα, ζητώντας ένα τόπο ήσυχο και απόμακρο. Έφθασαν και στην περιοχή της Μικρής Αγίας Άννας, αφού πρώτα πέρασαν από τις Καρυές και την Σκήτη της Αγίας Άννας, που τότε λεγόταν Σκήτη της Λαύρας.

Κατοίκησαν σε σπήλαιο, όπου και διήλθαν το βίο τους με αυστηρή άσκηση. Μετά την κοίμησή τους άρχισε η περιοχή αυτή να κατοικείται, καθώς και τα παρακείμενα Κατουνάκια και τα Καρούλια.

Μορφωμένος ο Άγιος Διονύσιος, τιμημένος με το οφφίκιο του Ρήτορος και πνευματικός άνθρωπος, έγινε μαγνήτης και τράβηξε κοντά του πολλούς ανθρώπους, τους οποίους βοήθησε, στήριξε και ενεθάρρυνε. Ήταν άριστος καλλιγράφος και συγγραφέας και βιβλία του βρίσκονται τόσο στη Μεγίστη Λαύρα, όσο και σε άλλες Μονές και στη Σκήτη της Αγίας Άννας.

Έχοντας τον Άγιο Διονύσιο ως Γέροντα, ο Άγιος Μητροφάνης διέπρεψε ως υποτακτικός και στη συνέχεια ως πνευματικός σε χωριά της Χαλκιδικής. Η μνήμη των δύο αυτών Οσίων Πατέρων τιμάται στις 9 Ιουλίου με πανήγυρη στον σπηλαιώδη Ναό τους.

