Κορονοϊός - Παυλόπουλος: Εξιτήριο από το νοσοκομείο

Βγήκε από το νοσοκομείο ο Προκόπης Παυλόπουλος μετά από σύντομη νοσηλεία στο "Αλεξάνδρα". Η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» όπου νοσηλευόταν, πήρε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από rapid test, στο οποίο υποβλήθηκε, διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 6 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

"Σήμερα 07/11/2021 και ώρα 13:30 εξήλθε από το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καθηγητής Κος Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος εισήχθη χθες 06/11/2021 για προληπτικούς λόγους.

Ο πρώην ΠτΔ υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό-εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο, οι εξετάσεις είναι πολύ καλές και κρίθηκε από τον θεράποντα ιατρό του ότι μπορεί να εξέλθει από το Νοσοκομείο και να παραμείνει στο σπίτι του. Η κατάσταση της υγείας του πρώην Προέδρου είναι πολύ καλή".

