Τροχαίο με νεκρό οδηγό μηχανής

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη μια «θυσία» στον «Μολώχ της ασφάλτου», μετά από τροχαίο δυστύχημα, με σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 41χρονη, συγκρούστηκε με μια μοτοσυκλέτα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Την μηχανή οδηγούσε ένας 46χρονος.

Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων, ο 46χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά απο λίγο, δυστυχώς ο οδηγός του δίκυκλου υπέκυψε στα τραύματα του.

