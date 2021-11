Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου” από το κινητό

Δείτε πως γίνεται η διαδικασία. Νέες υπηρεσίες από το gov.gr προανήγγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η υλοποίηση της υπηρεσίας «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» αναμένεται να ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες όπως δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

«Πρόκειται για μια διεύρυνση της υπηρεσίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης. Με τη νέα υπηρεσία οι πολίτες θα μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά ιδιωτικά συμφωνητικά και να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής τους μέσω του gov.gr σε οποιοδήποτε έγγραφο» τονίζει ο κ. Πιερρακάκης.

Όπως εξηγεί: «Με μια απλούστατη διαδικασία θα μπορούν δύο συμβαλλόμενοι πολίτες να σκανάρουν ή να φωτογραφήσουν με το κινητό τους το συμφωνητικό, να το ανεβάσουν στην υπηρεσία του gov.gr και να το υπογράψουν διαδοχικά».

«Με την ίδια διαδικασία ταυτοποίησης όπως για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης και με τη χρήση κωδικού μιας χρήσης στο κινητό τους θα έχουν στη διάθεσή τους το έγγραφο με επίσημη ψηφιακή σφραγίδα σε κάθε σελίδα, για κάθε νόμιμη χρήση» υπογραμμίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να συμπληρώσει: «Σε λίγες ημέρες λοιπόν, οι πολίτες θα μπορούν να συμβάλλονται χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν σε κάποιο γκισέ για την επικύρωση του συμφωνητικού τους».

Ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνει "ότι αυτή η διαδικασία θα είναι πολύ σημαντική, μεταξύ άλλων, για Έλληνες του εξωτερικού, για επιχειρηματίες και επαγγελματίες, που θα κερδίζουν χρόνο, αλλά και για «τα άτομα με αναπηρία και τους ευάλωτους συμπολίτες μας».

