Ιταλική μαφία: Στη φυλακή 70 μέλη της Ντρανγκέτα

Ισχυρό πλήγμα στην Ντρανγκέτα, την πιο ισχυρή μαφιόζικη οργάνωση της Ιταλίας.

Η ιταλική δικαιοσύνη κατέφερε χθες, Σάββατο, ισχυρό πλήγμα στην Ντρανγκέτα, την πιο ισχυρή μαφιόζικη οργάνωση της Ιταλίας, καταδικάζοντας 70 μέλη της και άλλα πρόσωπα που είχαν σχέσεις μαζί της, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δίκης που έχει πραγματοποιηθεί κατά της μαφίας από το τέλος των χρόνων του 1980.

Ο δικαστής Κλάουντιο Πάρις ανέγνωσε τις ετυμηγορίες 91 κατηγορουμένων μέσα στην τεράστια αίθουσα συνεδριάσεων της πόλης Λαμέτσια Τέρμε, στην Καλαβρία (νότια Ιταλία), όπου διεξάγεται από τον Ιανουάριο μια δίκη εκατοντάδων κατηγορουμένων ως μελών και συνεργατών του συνδικάτου του οργανωμένου εγκλήματος Ντράνγκετα. Στο πλαίσιο αυτής της δίκης πρόκειται να δικαστούν ακόμη 355 κατηγορούμενοι, καθώς η διαδικασία προβλέπεται να διαρκέσει δύο χρόνια ή και περισσότερο.

Οι έρευνες πήραν χρόνια και κορυφώθηκαν με επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2019. Τα 91 πρόσωπα, για τα οποία ανακοινώθηκαν οι ετυμηγορίες, είχαν επιλέξει μια σύντομη δίκη, κεκλεισμένων των θυρών, η οποία τους επέτρεπε, σε περίπτωση καταδίκης, να δουν την ποινή τους να μειώνεται κατά ένα τρίτο.

Ο διάσημος εισαγγελέας κατά της μαφίας Νικόλα Γκρατέρι -που οι προσπάθειές του να νικήσει την Ντράνγκετα τον έχουν υποχρεώσει να ζει υπό αστυνομική προστασία εδώ και πάνω από 30 χρόνια- δήλωσε πως όλα πήγαν χθες, Σάββατο, «πολύ καλά».

«Από τους 91 κατηγορουμένους, 70 καταδικάσθηκαν», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AdnKronos, προσθέτοντας πως τα πρόσωπα που αθωώθηκαν ήταν ήσσονος σημασίας παίκτες. Σε ορισμένους επιβλήθηκε η μέγιστη ποινή των 20 ετών κάθειρξης που ζητούσαν οι εισαγγελείς.

Πρόκειται κυρίως για τον Ντομένικο Μάκρι, του στρατιωτικού κλάδου της οργάνωσης, τον Πασκουάλε Γκαλόνε, το δεξί χέρι του θεωρούμενου αρχηγού της μαφίας Λουίτζι Μανκούζο, η δίκη του οποίου συνεχίζεται, και τον Γκρεγκόριο Νίλια, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή όπλων και έκανε εκβιασμούς.

Περίπου το ένα τρίτο αυτής της ομάδας καταδικάσθηκε σε ποινές από δέκα χρόνια ή περισσότερο και 21 πρόσωπα αθωώθηκαν, δήλωσε ο Γκρατέρι.

Από τους οκτώ, για τους οποίους ο εισαγγελέας είχε ζητήσει κάθειρξη 20 ετών, σε έξι επιβλήθηκε η ποινή αυτή, μεταξύ των οποίων ο 62χρονος Πασκουάλε Γκαλόνε, ο οποίος βοήθησε να οργανωθούν, από το 2014, τα τρία χρόνια διαφυγής του αφεντικού του, δύο χρόνια αφότου ο Λουίτζι Μανκουζο είχε βγει από τη φυλακή, αφού είχε περάσει εκεί 19 χρόνια.

Οι κύριοι κατηγορούμενοι δεν έχουν δικαστεί ακόμη

Οι κύριοι κατηγορούμενοι έχουν πάντως επιλέξει μια κανινοκκή δίκη, μεταξύ των οποίων ο Λουίτζι Μανκούζο, «ο Θείος», 67 ετών, ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός των οικογενειών της Ντράνγκετα που κυριαρχούσαν στην επαρχία Βίμπο Βαλέντια στην Καλαβρία, και ο πρώην γερουσιαστής και δικηγόρος Τζανκάρλο Πιτέλι, 68 ετών.

Η Ντράνγκετα, η οποία έχει την έδρα της στην Καλαβρία, την πιο φτωχή περιφέρεια της Ιταλίας, ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της κοκαΐνης που εισέρχεται στην Ευρώπη. Αυτό το δίκτυο των περιπου 150 οικογενειών, που διεκδικούν θέσεις στους κόλπους της οργάνωσης, αριθμεί τουλάχιστον 6.000 μέλη και συνεργάτες στην Καλαβρία, ενώ χιλιάδες άλλα πρόσωπα το υποστηρίζουν σ' όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μολονότι δρα πλέον σε διεθνές επίπεδο και τα κέρδη της επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία, η ικανότητα της Ντράνγκετα να διεισδύει σχεδόν σε όλα τα τμήαμτα της δημόσιας διοίκησης στην Καλαβρία της έχει επιτρέψει να παίρνει κερδοφόρα συμβόλαια και να σταθεροποιήσει την εξουσία της.

Οι κατηγορούμενοι που καταδικάσθηκαν χθες, Σάββατο, κατηγορούνταν για συμμετοχή σε μαφιόζικη οργάνωση, απόπειρα φόνου, ξέπλυμα χρημάτων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εκβιασμό και παράνομη οπλοκατοχή. Η μεγάλη αυτή δίκη διεξάγεται σε μια τεράστια αίθουσα συνδριάσεων ικανή να υποδεχθεί τους εκατοντάδες δικηγόρους που υπερασπίζονται τους πελάτες τους και τους πάνω από 900 μάρτυρες κατηγορίας και τους 58 μάρτυρες υπεράσπισης.

Η θρυλική μεγάλη δίκη των ετών 1986-1987 είχε από την πλευρά της καταφέρει ισχυρό πλήγμα στη σικελική Κόζα Νόστρα, καταλήγοντας σε 338 καταδίκες.

