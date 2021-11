Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Όπλα και ναρκωτικά σε σπίτια

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στον Ασπρόπυργο. Τέσσερις συλλήψεις.

Σε τέσσερις συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων, καθώς και ναρκωτικών, προχώρησε η ΕΛΑΣ σε ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα σπίτια και κατασχέθηκαν: Τέσσερις καραμπίνες, περίστροφο, γεμιστήρας, 41 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ποσότητα κάνναβης βάρους 1,7 γραμμαρίου και δενδρύλλιο κάνναβης.

