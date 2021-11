Πολιτική

Δένδιας: Επίσκεψη σε Ρώμη και Βατικανό

Οι συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών στην Ιταλία και το πρόγραμμά του.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Ρώμη και το Βατικανό κατά το διάστημα 8 – 9 Νοεμβρίου 2021.

Στις 8 Νοεμβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Luigi Di Maio. Μετά από το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα ανταλλάξουν τα όργανα επικύρωσης της Συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για την οριοθέτηση των αντιστοίχων θαλασσίων ζωνών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο περί ώρα 13:20 (ώρα Ελλάδας).

Στις 9 Νοεμβρίου, ο Yπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza όπου θα απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Ο Ιταλικός Φιλελληνισμός και η Επανάσταση του 1821».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί την Ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei Deputati) και θα συναντηθεί με τον Piero Fassino, Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Μετά την συνάντηση αυτή, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντήσει τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω συνομιλιών αναμένεται να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, η συνεργασία εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Δυτικά Βαλκάνια, η κατάσταση στη Λιβύη και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

Κατόπιν, ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί την έδρα του World Food Program, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Εκτελεστικό Διευθυντή του, Amir Mahmoud Abdulla.

O Υπουργός Εξωτερικών, κατά την επίσκεψή του στο Βατικανό, αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Γραμματέα του Κράτους (Πρωθυπουργό) Καρδινάλιο, Pietro Parolin στις 9 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα εγκαινιάσει Έκθεση Ελληνικής τέχνης, την οποία διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αγία Έδρα, με θέμα την απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής στη νεοελληνική τέχνη, από την μεταβυζαντινή περίοδο στη σύγχρονη εποχή.

