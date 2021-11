Κοινωνία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: “Λουκέτο” σε 25 μαγαζιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 228.150 ευρώ, ενώ έγιναν και συλλήψεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 06.11.2021 συνολικά 99.258 ελέγχους και κατέγραψαν 601 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 228.150€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 25 επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ Μη τήρηση αποστάσεων Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ ορίου πελατών εντός του καταστήματος Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση ψυχαγωγίας για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.

σε επιχείρηση ψυχαγωγίας για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, επιπλέον επέβαλε συνολικά διοικητικά πρόστιμα 600€ (2x300€) στον κάθε πελάτη.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση ψυχαγωγίας για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.

σε επιχείρηση ψυχαγωγίας για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ενός πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για άρνηση επίδειξης πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή rapid test.

για άρνηση επίδειξης πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή rapid test. Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικα πρόστιμο ύψους 2.100€ σε επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων.

για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ (6x5.000€) σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, επιπλέον επέβαλε συνολικά πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.600€ (2x5.300€) και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών καθώς και για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο, των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.

σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών καθώς και για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο, των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου. Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.

σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον κάθε πελάτη.

για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε 3 επιχειρήσεις, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για έλλειψη αντισηπτικών στα τραπέζια.

για έλλειψη αντισηπτικών στα τραπέζια. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιβήθηκαν επίσης πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη.

Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε επιχείρηση και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

σε επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε 4 επιχειρήσεις, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε 2 καταστήματα υγειονομικού για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον κάθε πελάτη.

για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε αλλοδαπό, για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας κατά την είδοδό του στη χώρα.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού ατόμων.

για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού ατόμων. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.000€ σε επιχείρηση και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000€ (4x5.000€) σε 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε συνολικά πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη .

σε 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά . Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε 4 επιχειρήσεις, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ιδιοκτητών και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 15 νημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, επιπλέον επέβαλε συνολικά πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη.

Επικράτεια

Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε 91 αντικείμενα, καταγράφηκαν 7 παραβάσεις και επιβλήθηκαν 7 διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 11.500€. Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν 1290 φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά 1583 φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Το Λιμενικό πραγματοποίησε 6.995 ελέγχους, δεν διαπιστώθηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 11 συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Δένδιας: Επίσκεψη σε Ρώμη και Βατικανό

Ασπρόπυργος: Όπλα και ναρκωτικά σε σπίτια