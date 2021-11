Αθλητικά

Η Λαμία έβαλε “φρένο” στον Αστέρα στην Τρίπολη

Η Λαμία τα πάει πολύ καλύτερα εκτός παρά εντός έδρας έως τώρα στην Super League κι αυτό επιβεβαιώθηκε και στην Τρίπολη.

Η Λαμία τα πάει πολύ καλύτερα εκτός παρά εντός έδρας έως τώρα στην Super League κι αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα (7/11) και στην Τρίπολη, όπου η ομάδα της Φθιώτιδας με το αυτογκόλ του Ρούμπεν Γκαρθία στο 27΄ επικράτησε με 1-0 του Αστέρα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το συγκρότημα του Μιχάλη Γρηγορίου μπορεί ακόμη να μην νικήσει στο «σπίτι» του, ωστόσο, μακριά από εκεί τα πάει περίφημα καθώς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» πανηγύρισε το δεύτερο «τρίποντο» στη σεζόν και αυτό εκτός Λαμίας, φτάνοντας τους 9 βαθμούς, 7 εκ των οποίων προήλθαν από τα «διπλά» σε Τρίπολη, Νεάπολη (2-1 τον Ιωνικό) και Κρήτη (0-0 με τον ΟΦΗ).

Με τη σημερινή της νίκη «προσγείωσε» τους Αρκάδες που προέρχονταν από 2 νίκες και μία ισοπαλία και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα στην προσπάθεια που κάνει για ν΄ απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις του πίνακα.

Το παιχνίδι κρίθηκε από την φάση του 27ου λεπτού, όταν ο Προβυδάκης έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Ταϊρόν βρήκε... αέρα, αλλά η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Ρούμπεν Γκαρθία και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στη συνέχεια ν΄ απειλήσουν, ιδιαίτερα στο β΄ μέρος, παρ΄ όλα αυτά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης κι έμειναν στο μηδέν μετά από 4 συνεχόμενα ματς που είχαν σκοράρει.

Είχαν μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Σονί στο 72΄, η κεφαλιά του οποίου έφυγε άουτ, ενώ είχε προηγηθεί στο 63΄ η μεγάλη ευκαιρία των φιλοξενούμενων για να «κλειδώσουν» τη νίκη τους, με τον Τσιφτσή να λέει «όχι» στην κεφαλιά του Ταϊρόν.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρθία (46΄ Καρμόνα), Άλβαρες, Ατιένζα (84΄ Ροντρίγκο Γκόμεζ), Καστάνιο, Σανταφέ (68΄ Τιλικα Λεό), Βαλιέντε (46΄ Ιγκλέσιας), Ριέρα, Σίτο, Σονί, Μπενίτο (68΄ Κρεσπί)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαζουλουξής, Προβυδάκης, Ορτέγκα, Μπεχαράνο, Γκέντσογλου (76΄ Τζανδάρης), Ταϊρόν (76΄ Ελευθεριάδης), Καραμάνος (68΄ Σκόνδρας), Αραμπούλι (84΄ Τσούκαλος).

