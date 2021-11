Αθλητικά

Βόλος – Άρης: Ξύλο, χημικά και διακοπή του αγώνα στο Πανθεσσαλικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οπαδοί του Άρη προκάλεσαν επεισόδια και στη συνέχεια διεκόπη ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό.

Διακοπή του αγώνα Βόλος – Άρης στο Πανθεσσαλικό έγινε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν οπαδοί της θεσσαλονικιώτικης ΠΑΕ κινήθηκαν κατά του Αχιλλέα Μπέου, στα επίσημα.

Το ματς κυλούσε ήρεμα, όμως ξαφνικά τα πνεύματα «άναψαν», αρχικά εκτός γηπέδου, όταν οπαδοί του Άρη επιχείρησαν να μπουν στις κερκίδες, ενώ η Αστυνομία τους απαγόρευσε.

Δημιουργήθηκε ένταση και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών, με τον Καραντώνη να διακόπτει τον αγώνα.

Στις κερκίδες μπήκαν τα ματ που μετέφεραν τους οπαδούς του Άρη στο πέταλο και τα πράγματα έπειτα από λίγο ηρέμησαν. Οι φίλοι του Άρη υποστηρίζουν ότι είχαν εισιτήρια και ήταν από το πρωί στο Βόλο, ενώ τους απαγορεύτηκε να μπουν στο γήπεδο.

Παράγοντες και των δύο ομάδων εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και η ΠΑΕ Βόλος ζητεί οριστική διακοπή του αγώνα, με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά: «Μετά τις απερίγραπτες και επικίνδυνες καταστάσεις που έχουν προκαλέσει οι οπαδοί του Αρη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα, ακόμα και τη ζωή των σοβαρών φιλάθλων, θα πρέπει η διοργανώτρια Αρχή και ο διαιτητής του αγώνα να διακόψουν οριστικά τον αγώνα. Κάθε άλλη απόφαση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους που οι έχοντες την ευθύνη πρέπει να τους αναλογιστούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 4307 νέα κρούσματα

Η Θεσσαλονίκη γέμισε αστέρες του Χόλιγουντ

Μωρό γεννήθηκε με ουρά (εικόνες)