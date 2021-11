Κοινωνία

Καιρός - Θερμοκρασία: Σε ποιες περιοχές “άγγιξε” τους 30 βαθμούς

Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες την Κυριακή.



Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής, κυρίως στα δυτικά τμήματα, με τη μεγαλύτερη τιμή να καταγράφεται στην Πρέβεζα με 29,4 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι επόμενες υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα καταγράφηκαν σε Κομπότι 'Αρτας (28,7), 'Αρτα (28,4) και Ηγουμενίτσα (επίσης 28,4 βαθμοί).

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά (Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο), ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και έως σχεδόν μέτριοι στο Ιόνιο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα με ομίχλες τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες (κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά), μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, καθώς επίσης θερμοκρασία σε μικρή πτώση, συνιστούν το σκηνικό του αυριανού καιρού.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς), 10 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 22 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 14 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 11 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και τις βραδινές ώρες τοπικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και αυξημένα ποσοστά υγρασίας τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και τοπικές ομίχλες τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

