Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Συνεργό “δείχνει” βίντεο ντοκουμέντο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής ληστείας σε ψιλικατζίδικο. Ποια στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές.



Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής ληστείας σε ψιλικατζίδικο, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο οι κάμερες έδειξαν ότι ο δράστης, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρα, είχε συνεργό.

Ο δράστης της αιματηρής ληστείας καταγράφεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος να αποχωρεί τρέχοντας από τον τόπο του εγκλήματος κινούμενος στην οδό Λαμπράκη. Δίπλα - σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 - περπατά ο φερόμενος ως συνεργός του. Σύμφωνα με όσα κατάφεραν να ταυτοποιήσουν οι αξιωματικοί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ ο ένας φοράει λευκά παπούτσια και άλλος σκουρόχρωμα. Εικάζεται μάλιστα ότι ο δεύτερος είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου.

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο δράστης, είχε εισβάλλει στο κατάστημα ψιλικών. Απείλησε τον άτυχο 44χρονο εργαζόμενο που συνήθως απασχολούνταν στην βραδινή βάρδια. Εκείνος αντιστάθηκε και δράστης τον χτύπησε με τη λαβή του όπλου, προκαλώντας του κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι αστυνομικοί της σήμανσης είχαν μάλιστα εντοπίσει και έναν κάλυκα στον τόπο της αιματηρής ληστείας. Μετά από τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης – εκτός από το χτύπημα με τη λαβή - είχε πυροβολήσει τον εργαζόμενο με μια σφαίρα στο πάνω μέρος του κεφαλιού, την οποία ανακάλυψαν οι γιατροί που τον υπέβαλαν χειρουργική επέμβαση πριν καταλήξει και οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η σφαίρα βρισκόταν στο θώρακα του θύματος.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, που ερευνούν την υπόθεση, έχουν μάλιστα ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο το οποίο ενδεχομένως να τους βοηθήσει και στην εξιχνίαση της: 20 ώρες πριν από την αιματηρή ληστεία στην οδό Λαμπράκη, μία ακόμη ληστεία σημειώθηκε σε απόσταση μόλις 10 λεπτών σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Δελφών. Ο δράστης και στην δεύτερη περίπτωση δέρεται κρατούσε πιστόλι ίδιου τύπου με αυτό που σκότωσε τον 44χρονο.

Η ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια θανάτου του 44χρονου εργαζόμενου αναμένεται θα γίνει την Δευτέρα.

