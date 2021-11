Αθλητικά

Κολύμβηση - Ντουντουνάκη: Χάλκινο στα 50μ. πεταλούδα

Το σημερινό μετάλλιο αποτελεί ακόμη μία υπέρβαση για την Χανιώτισσα πρωταθλήτρια.



Με την κατάκτηση ακόμη ενός μεταλλίου, του πέμπτου συνολικά (ρεκόρ για τη χώρα μας στην ιστορία της διοργάνωσης), ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα του Καζάν. Η Αννα Ντουντουνάκη, μετά το ασημένιο που πήρε χθες (6/11) στα 100μ. πεταλούδα, ανέβηκε σήμερα στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 50μ. πεταλούδα με χρόνο 25.09, βελτιώνοντας μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ (25.22) που είχε κάνει στον ημιτελικό. Κι αν στο 100άρι το μετάλλιο ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, το σημερινό αποτελεί ακόμη μία υπέρβαση για την Χανιώτισσα πρωταθλήτρια, που με την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει, δεν παύει να εκπλήσσει θετικά.

Η απίστευτη σύμπτωση είναι ότι και πάλι η Ντουντουνάκη ανεβαίνει με... παρέα στο βάθρο, καθώς μαζί της στην τρίτη θέση τερμάτισε η Ιταλίδα Σίλβια Ντι Πιέτρο. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια είχε μοιραστεί το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. με τη Λευκορωσίδα Αναστασία Σκουρντάι, αλλά και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό 50άρας της Βουδαπέστης με τη Γαλλίδα Μαρί Ουατέλ!

Νικήτρια ήταν η Σουηδή Σάρα Σιέστρεμ, η οποία πέτυχε ρεκόρ αγώνων με 24.50 και κατέκτησε το τέταρτο χρυσό της στους αγώνες, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε η Ολλανδή Μάαικε Ντε Βάαρντ με 24.97.

