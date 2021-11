Αθλητικά

Ηρακλής - Απόλλων Πατρών: Ο Μολφέτας “καθάρισε” στο Ιβανώφειο

Μια μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο Απόλλωνας στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Ηρακλή, ενώ δεν έλειψαν και τα νεύρα. Ο αγώνας διακόπηκε για μισή ώρα.





Με «ήρωα» της αναμέτρησης τον Γιάννη Μολφέτα, ο οποίος πήρε το πολύτιμο επιθετικό ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 1.2΄΄ για τη λήξη, ο Απόλλων Πατρών πανηγύρισε στην 6η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League το πρώτο του εφετινό «διπλό», βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-3.

Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα με 82-81 από το Ιβανόφειο, υποχρεώνοντας τον Ηρακλή στην τέταρτη ήττα του σε πέντε αγώνες. H αναμέτρηση διεκόπη για περίπου 25 λεπτά στο τέλος της πρώτης περιόδου, όταν οπαδοί του Ηρακλή αποδοκίμασαν έντονα τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Θοδωρή Δρακόπουλο.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε δυνατό ντέρμπι από το τζάμπολ του, με τον Ηρακλή να βρίσκει διαρκώς τις λύσεις και να επιστρέφει στη διεκδίκηση της νίκης. Ακόμη κι όταν ο Κόλεμαν διαμόρφωσε με προσωπικό σερί το 74-79 στα 55΄΄ για τη λήξη, ο Γηραιός είχε τα ψυχικά αποθέματα για ένα επιμέρους σκορ 7-1, με το οποίο προσπέρασε με 81-80 στα 7΄΄, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή σε εκτέλεση και δημιουργία τον Παπαδάκη. Ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Μολφέτας πήρε πολύτιμο επιθετικό ριμπάουντ μετά το άστοχο τρίποντο του Ντέιβις και με λέι απ «άρπαξε» τη νίκη από τους γηπεδούχους.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ορλάντο Κόλεμαν με 20 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Νίκος Δίπλαρος και 9 ο MVP της αναμέτρησης Γιάννης Μολφέτας. Από τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Ρέτζι Λιντς με 16.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 36-49, 60-63, 81-82.

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κουφός): Φίλλιος 3 (1), Αγραβάνης 14, Κουζέλογλου 12 (1), Ντάγκλας 15 (3), Λιντς 16, Σταμάτης, Σκορδίλης 8, Ντάνιελς 2, Τέιλορ 2, Παπαδάκης 9 (3).

ΑΠΟΛΛΩΝ (Βετούλας): Γκρίφιν 3, Τσαλμπούρης 10 (1), Δίπλαρος 17 (3), Μολφέτας 9 (1), Ντέιβις 17 (3), Κόλεμαν 20 (3), Διαμαντάκος 2, Ζούμπος, Θωμάς 4.

