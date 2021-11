Life

Μητσοτάκης - Μάστορας: Η συνάντηση και η δέσμευση για τους Βορειοηπειρώτες (εικόνες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα. Η ανάρτηση του τραγουδιστή.



Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε ο Χρήστος Μάστορας, προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα ασφάλισης των ομογενών από την Βόρειο Ήπειρο.

Ο γνωστός τραγουδιστής, που κατάγεται από τη Βόρειο Ήπειρο, κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό και τον ευχαρίστησε δημόσια που τον κάλεσε για να συζητήσουν.

«Πριν 1 χρόνο και 9 μήνες περίπου, λίγο πριν τον «σεισμό» της πανδημίας δηλαδή , έγραψα μια οργισμένη ψηφιακή επιστολή προς την κυβέρνηση, που αφορούσε τις συντάξεις και το επίδομα απόρων των Βορειοηπειρωτών….Μέχρι το 2010 που απέκτησα επιτέλους την πολυπόθητη ελληνική ιθαγένεια, που στο μυαλό μου ήταν κάτι που πάντα μου χρωστούσαν, στηνόμουν στην ουρά στο Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη και πάντα με έτρωγε ένα «γιατί»… Γιατί δεν μας αναγνωρίζουν τα αδέρφια μας; Γιατί δεν μας αναγνωρίζει η μαμά Ελλάδα;

Το ίδιο «γιατί» αναρωτήθηκαν και χιλιάδες ηλικιωμένοι όταν αφαιρέθηκαν τα επιδόματα και κουτσουρευτήκαν οι εθνικές τους συντάξεις.. Κουτσουρεύτηκε μαζί και η εθνική τους υπερηφάνεια… Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι πρωτίστως η τιμή!

Ήρθε η ώρα μετά από χρόνια αγώνων, πόνου και μόχθου να επουλωθούν οι πληγές των ανθρώπων που υπέφεραν ψάχνοντας την αγκαλιά μιας πατρίδας… Της πατρίδας μας… Σήμερα λοιπόν μετά από δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται να κλείνει ο κύκλος της αδικίας και να ανοίγει αυτός της ισότητας, της δικαίωσης και της αναγνώρισης. Σήμερα μετά από την κουβέντα που είχαμε πλέω σε πελάγη ευτυχίας και βουρκώνω από συγκίνηση γιατί οι φωνές βοώντων εν τη ερήμω, εισακούσθηκαν… Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την πρόσκληση και για την ειλικρινή συζήτηση που κάναμε. Περιμένουμε με ανυπομονησία και την τυπική δικαίωση με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2022…ΧΜ 6/11/2021», έγρεψε ο Χρήστος Μάστορας κάτω από τις φωτογραφίες που κοινοποίησε.





