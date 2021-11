Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βόλος: Συναγερμός από διασπορά σε non covid κλινική

Ασθενείς υποβλήθηκαν σε τεστ για κορονοϊό και βρέθηκαν θετικοί. Συναγερμός για τη διασπορά σε μη covid κλινική.

Διασπορά του κορονοϊού διαπιστώθηκε στην Α Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Βόλου.

Σε έλεγχο που έγινε στους ασθενείς με rapid test βρέθηκαν τέσσερις θετικοί, οι οποίοι στη συνέχεια υποβλήθηκαν και σε μοριακό τεστ, που επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το νοσοκομείο Βόλου γίνεται πεδίο διασποράς του κορονοϊού, ενώ σε αυτό ακόμα δεν έχουν απαγορευτεί τα επισκεπτήρια.

Η διασπορά του ιού στη Μαγνησία είναι ευρέα, αφού το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται καθημερινά τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων. Σήμερα ήταν 151 τα νέα κρούσματα στη Μαγνησία.

