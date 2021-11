Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Εμβολιασμός σε παιδιά από 5 ετών

Αντίστροφη μέτρηση για τον εμβολιασμό των παιδιών από 5 έως 11 ετών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα στη γειτονική χώρα.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού αναμένεται να χορηγηθεί στα παιδιά ηλικίας 5 με 11 χρόνων πριν από τα Χριστούγεννα.

Συνολικά, πρόκειται για 3.200.000 παιδιά και ο εμβολιασμός τους αναμένεται να αρχίσει αμέσως μόλις δώσει την έγκρισή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

«Πιστεύω ότι η σχετική άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα δοθεί στα τέλη Νοεμβρίου ή το πολύ, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Φράνκο Λοκατέλι, συντονιστής της επιστημονικής ομάδας η οποία συμβουλεύει την κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι.

Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai υπογραμμίζει ότι η ηλικιακή αυτή κατηγορία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την καθοριστική αποδυνάμωση της πανδημίας. Η χορήγηση, φυσικά, θα γίνεται σε εθελοντική βάση μετά την έγκριση των γονέων.

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των ανήλικων 12 με 18 ετών, στην Ιταλία έως τώρα έχει χορηγηθεί η πρώτη δόση στο 70% της πληθυσμιακής αυτής ομάδας.

